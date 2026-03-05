Formule 1 2026 startuje na Apple TV: Nová éra exkluzivních přenosů začíná již tento víkend 

Tento víkend se pro fanoušky motorsportu otevírá nová kapitola. Šampionát FIA Formula One World Championship 2026 zahajuje svou sezónu Velkou cenou Austrálie a Apple TV se stává jeho novým exkluzivním domovem, bohužel ale jen na americkém trhu.
Sezónu odstartuje FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026, kterou budou moci diváci sledovat v sobotu 7. března ve 20:00 PT. Pro Apple TV to znamená začátek pětiletého partnerství, v rámci kterého nabídne fanouškům kompletní servis: Všechny tréninky, kvalifikace, sprinty i samotné hlavní závody, a to jak živě, tak na vyžádání, tedy zpětně.
Kompletní servis v Apple TV
Podle Applu je růst popularity Formule 1 v Americe mimořádný, což ostatně dokládá i zvyšování počtu závodů na území USA, a Apple chce na tento rozmach navázat kombinací výkonu své streamovací platformy a širšího ekosystému služeb, což fanouškům umožní ještě užší spojení se sportem.
Fotogalerie
Partnerství přichází v době, kdy Formule 1 prochází očekávanou transformací. Přicházejí nová pravidla, do šampionátu vstupují nové týmy, nové vozy i pohonné jednotky. Jak společnost zmiňuje, Apple i F1 sdílejí stejné ambice: usilovat o dokonalost, inovovat a přinášet vzrušující zážitky. Američtí fanoušci se tak mohou těšit nejen samotné závodění, ale také na špičkovou kvalitu (5.1 prostorový zvuk a rozlišení 4K s Dolby Vision) a množství obsahu včetně úhlů pohledů, která je má dostat blíže k týmům a hlavním protagonistům tohoto sportu.
Zajímavostí bude třeba Driver Tracker, který poskytne pohled z ptačí perspektivy, telemetrie a měření času v reálném čase, kombinovaný palubní přenos, který automaticky přepíná mezi palubními kamerami v průběhu závodu, a přenosy z vozů umístěných na stupních vítězů, které dynamicky sledují jezdce jedoucí na 1., 2. a 3. pozici po celou dobu závodu. Multiview pak umožní sledovat až čtyři živé přenosy najednou.
Zprávy z každé Velké ceny budou zahrnovat anglický a španělský komentář, a kromě přímých přenosů mohou fanoušci na Apple TV prozkoumat rozsáhlou kolekci kurátorského obsahu věnovaného Formuli 1. Veškeré informace a přenosy jsou dostupné přímo v aplikaci Apple TV nebo na dedikované adrese apple.co/f1onappletv.
Nové partnerství staví na předchozích úspěších Applu v oblasti motorsportu, zejména na globálním úspěchu snímku F1 The Movie z produkce Apple Original Films, který se stal nejvýdělečnějším sportovním filmem všech dob a je i nominován na cenu Oscar v nejprestižnější kategorii, tedy film roku.