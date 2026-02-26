Apple se spojil s Netflixem! Nová série F1: Drive to Survive poběží i na Apple TV

Apple si letos na jaře připravil pro fanoušky Formule 1 menší překvapení. Ještě než odstartuje první Velká cena sezony, totiž oznámil spolupráci s Netflixem, díky které bude možné sledovat novou sérii populárního dokumentárního seriálu F1: Drive to Survive kromě Netflixu také přímo na streamovací službě Apple TV.
F1: Drive to Survive si za poslední roky vybudovala solidní fanouškovskou základnu a stala se důležitou součástí propagace Formule 1 mimo tradiční závodní okruhy. Seriál nabízí pohled do zákulisí týmů, přibližuje životy jezdců i napětí mezi závody světového šampionátu, a právě v tom je jeho největší kouzlo. Pro Apple pak jde o jasný signál k tomu přivést sportovní nadšence k vlastní platformě a nabídnout jim obsah, který jinak znali jen z Netflixu.
Osmá série dorazí už dnes v noci, obsahuje osm epizod a mapuje dění ve Formuli 1 pro rok 2025. Eddy Cue, šéf služeb Applu, k celé záležitosti prozradil, že spojení s Netflixem je pro Apple sice netradiční, ale přínosné: „Netflix hrál klíčovou roli v růstu popularity F1 a my jsme nadšeni, že můžeme fanouškům nabídnout obsah dostupný pohodlně na obou platformách.“
Pokud jste si tedy F1: Drive to Survive zamilovali, ale Netflix už si z nějakého důvodu nepředplácíte a jste věrní Apple TV, je pro vás toto oznámení zajisté velmi vítané. Optikou naší redakce to pak je nejen zajímavá novinka směrem k fanouškům F1, ale dost možná také první náznakem pomyslného „rozvolnění“ Apple TV, na které jsme byli doposud zvyklí jen na ryze originální obsah. Že by se tedy v tomto směru rozmyslel a začal si do služby vpouštět i další obsah? Nechme se překvapit, za nás by to ale bylo určitě fajn!