AirPods Ultra mají dorazit už letos a nabídnout tyto převratné funkce!

V posledních měsících jsme hned několikrát slyšeli o tom, že Apple letos nepředstaví jen další evoluci svých sluchátek, ale rovnou úplně novou kapitolu. Místo očekávaného „vyššího modelu“ řady Pro by totiž mohl dorazit první AirPods Ultra, který by jasně ukázal, kam se chce Apple v oblasti audia posunout. Pojďme si tedy shrnout, co vše se od nich očekává.
AirPods míří úplně jinam, než jsme byli zvyklí
Zatímco AirPods Pro 3 přinesly loni výrazná vylepšení v aktivním potlačení hluku, kvalitě zvuku nebo třeba nově i snímač tepové frekvence, letos by Apple mohl jít ještě dál a to způsobem, který jsme u sluchátek zatím neviděli.
Podle dostupných informací mají totiž nové AirPods dostat infračervené kamery, díky kterým by mohly rozpoznávat okolí a nabídnout funkce postavené na takzvané vizuální inteligenci. Ve hře jsou například i gesta rukou, kterými byste mohli sluchátka ovládat bez dotyku. Vše má pohánět nový čip Apple H3 čip, který by měl být navržen právě s ohledem na tyto pokročilé funkce. Pokud se to Applu podaří dotáhnout, nepůjde jen o upgrade, ale o poměrně zásadní posun v tom, jak sluchátka používáme.
Ultra dává větší smysl, než se zdá
Doteď se počítalo s tím, že Apple jednoduše rozšíří nabídku AirPods Pro o dražší variantu, podobně jako to udělal u základních AirPods, jenže poslední zprávy naznačují, že by mohl zvolit úplně jinou strategii. Označení „Ultra“ totiž Apple začíná používat stále častěji. A podle informací magazínu Macworld se letos objeví nejen u iPhonu, ale i u MacBooku. Vedle toho se dlouhodobě mluví o zařízení jako iPhone Ultra nebo MacBook Ultra. Důležité přitom je, že „Ultra“ už nemusí nutně znamenat „nejlepší ze všech“. Spíš má označovat to nejodvážnější, nejzajímavější a nejvíc futuristické v nabídce. A přesně to nové AirPods splňují.
Zároveň se v souvislosti s nimi sluší připomenout, že podle spousty dřívějších úniků chce Apple letos pořádně šlápnout do umělé inteligence a právě další produkt, který by mu pomohl v tomto směru demonstrovat jeho schopnosti, by se mu logicky mohl hodit. Navíc, pokud by AirPods Ultra ve výsledku nabízely „jen“ funkce typu Visual Intelligence, které už iPhony zvládají nějaký ten pátek, pro Apple by se nejednalo vyloženě o riziko ve smyslu nasazení zcela nové AI technologie, ale stačilo by mu „jen“ dokonale odladit hardware.
Nová kategorie na obzoru?
Poměrně zajímavé je, že podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu mají být chystaná sluchátka dokonce „zcela novou produktovou kategorií“, což svým způsobem potvrzuje, že Apple nechce jen vylepšit existující model, ale redefinovat samotný koncept AirPods. Nikoho tak asi nepřekvapí, že si Apple za podobný produkt nechá náležitě zaplatit.
Cena nových AirPods Ultra by se totiž měla pohybovat kolem 299 dolarů, tedy zhruba o 50 dolarů víc než u aktuálních Pro modelů. To sice není málo, ale pokud Apple skutečně přinese něco tak zásadního, jak se naznačuje, pravděpodobně si sluchátka i s podobnou cenovkou svou cílovou skupinu najdou. Nechme se tedy překvapit, jak vše v tomto směru nakonec dopadne.