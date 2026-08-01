Pět generací, pět ovladačů. Jak šel čas s legendárními gamepady pro konzole PlayStation

Když Sony v polovině devadesátých let vstoupila na trh s videohrami, přinesla s sebou nejen výkonný hardware, ale také designový jazyk, který navždy definoval způsob, jakým hry ovládáme. Ikonická čtveřice symbolů v podobě křížku, kolečka, čtverečku a trojúhelníku se stala celosvětovým fenoménem. Během pěti generací domácích konzolí prošly ovladače PlayStation fascinujícím vývojem, od jednoduchých směrových šipek až po neuvěřitelně komplexní zařízení, které dokáže simulovat i odpor natahovaného luku.
Původní PlayStation a zrod legendárního DualShocku
Když první šedá konzole PlayStation dorazila v roce 1994 na trh, její základní ovladač neměl žádné analogové páčky. Spoléhal se pouze na směrový kříž (D-pad), čtveřici hlavních tlačítek a inovativní přidání dvou párů zadních tlačítek L1/R1 a L2/R2, což dalo vývojářům obrovskou volnost v mapování 3D her. Skutečný zlom ale nastal v roce 1997 s příchodem verze DualShock. Ta přidala dvě symetricky umístěné analogové páčky pro plynulý pohyb ve 3D prostoru a dvojici vibračních motorků, které hráčům vůbec poprvé fyzicky zprostředkovaly nárazy nebo exploze. Tento rozvržení se ukázalo jako natolik geniální, že se stalo absolutním průmyslovým standardem na desítky let dopředu.
DualShock 1
DualShock 2 a nenápadná éra citlivosti na tlak
S příchodem nejprodávanější konzole všech dob, PlayStationu 2, představilo Sony v roce 2000 ovladač DualShock 2. Na první pohled vypadal téměř identicky jako jeho předchůdce, pouze šedou barvu vystřídala elegantní černá a celková hmotnost se mírně snížila. Ta největší inovace se ovšem skrývala uvnitř. Všechna hlavní tlačítka s výjimkou Start, Select a analogových kloboučků se stala citlivá na tlak. Hra tak dokázala rozeznat, jak silně jste tlačítko stiskli. Toho využívaly například závodní hry ze série Gran Turismo, kde síla stisku tlačítka s křížkem plynule regulovala přidávání plynu.
DualShock 2
DualShock 3 a trnitá cesta k bezdrátové svobodě
Třetí generace PlayStationu přinesla do ovládání zpočátku mírný chaos. Kvůli patentovým sporům Sony nejprve vydalo ovladač s názvem Sixaxis, který sice přinesl gyroskopy pro pohybové ovládání, ale zcela postrádal oblíbené vibrace. Teprve plnohodnotný DualShock 3 o něco později vrátil vibrační motorky zpět do hry. Ovladač znamenal obrovský skok vpřed díky zabudované baterii a bezdrátovému připojení přes Bluetooth. Tlačítka L2 a R2 se navíc poprvé proměnila ve skutečné analogové spouště (triggery), což ocenili především fanoušci stříleček a závodních simulátorů. Uprostřed ovladače také přibylo centrální tlačítko PlayStation pro rychlý návrat do hlavního menu konzole.
DualShock 3
DualShock 4 s dotykovou plochou a sdílením zážitků
PlayStation 4 v roce 2013 znamenal po letech první opravdu značný redesign tvaru ovladače. DualShock 4 dostal mnohem robustnější madla, do kterých se skvěle opíraly dlaně, a páčky získaly prohlubně pro lepší grip palců. Zcela zmizela archaická tlačítka Start a Select, která nahradila dvojice Options a Share. Právě tlačítko Share definovalo novou éru sociálního hraní, protože umožňovalo na jediné kliknutí pořizovat snímky obrazovky nebo rovnou vysílat video na internet. Uprostřed gamepadu se objevila velká dotyková plocha pro další možnosti interakce a zadní stranu zdobila svítící lišta (Light Bar). Ta sloužila k rozeznání hráčů v místnosti a pro sledování polohy pomocí kamery. Nechyběl ani zabudovaný reproduktor a 3,5mm jack pro pohodlné připojení jakýchkoliv sluchátek.
DualShock 4
DualSense a haptická revoluce plná vjemů
S pátou generací konzolí udělalo Sony tak velký krok, že ovladač dokonce přejmenovalo. DualSense pro PlayStation 5 je mistrovským dílem moderního inženýrství. Staré a hrubé vibrační motorky byly nahrazeny pokročilou haptickou odezvou. Ovladač díky ní dokáže nesmírně přesně simulovat jemné pocity, jako je dopadání kapek deště, chůze pískem nebo drhnutí pneumatik o obrubník. Ještě působivější jsou adaptivní triggery v tlačítcích L2 a R2. Ty obsahují vlastní motorky, které dokážou dynamicky měnit odpor při stisku. Při střelbě z virtuální zbraně tak cítíte zaseknutí spouště a při natahování luku musíte prstem překonat skutečný fyzický odpor. Ovladač je navíc o poznání mohutnější, dostal moderní dvoubarevný design a vůbec poprvé obsahuje soustavu zabudovaných mikrofonů pro komunikaci bez nutnosti připojovat sluchátka.