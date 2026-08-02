Neustále jsem na iPhone omylem spouštěla Siri, změna tohoto nastavení ale vše rázem vyřešila

Postranní tlačítko na iPhonu neslouží pouze k rozsvícení a uzamčení displeje. Dvojím stisknutím otevře Apple Pay, trojím může spustit vybranou funkci zpřístupnění a při delším podržení standardně aktivuje Siri. Právě chování dlouhého stisku a rychlost vícenásobného mačkání si však můžete upravit podle vlastních potřeb.
Změna se hodí například tehdy, pokud Siri spouštíte omylem při vytahování telefonu z kapsy nebo používáte kryt, přes který se tlačítko mačká hůře. iPhone může místo asistentky aktivovat klasické hlasové ovládání, případně na dlouhé podržení nereagovat vůbec.
Jak změnit chování postranního tlačítka
Otevřete Nastavení a pokračujte přes Zpřístupnění → Dotyk → Postranní tlačítko. V části nazvané Stisknutím a podržením mluvit si následně vyberte jednu ze tří dostupných možností.
Volba Siri ponechá současné chování, takže se po přidržení tlačítka spustí hlasová asistentka. Klasické hlasové ovládání umožňuje bez Siri zadávat jednoduché příkazy pro telefonování nebo ovládání hudby. Pokud o žádnou z těchto funkcí nestojíte, zvolte možnost Vypnuto. Dlouhým stisknutím pak hlasovou službu nevyvoláte, ostatní úlohy tlačítka ale zůstanou zachované.
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Telefon nemusí čekat na rychlé mačkání
Ve stejné nabídce lze změnit také rychlost stisknutí. Výchozí nastavení vyžaduje poměrně svižné dvojité nebo trojité zmáčknutí, což nemusí vyhovovat každému. K dispozici jsou proto možnosti Pomalu a Nejpomaleji, které prodlouží interval mezi jednotlivými stisky.
Nejlepší je vybranou rychlost rovnou vyzkoušet. Při klepnutí na každou možnost iPhone krátkou vibrací a animací naznačí, v jakém tempu bude opakované stisknutí očekávat. Pomalejší reakce může výrazně usnadnit otevírání Apple Pay i používání Zkratky zpřístupnění, zejména pokud tlačítko klade kvůli pouzdru větší odpor.
Některé modely zde nabízejí rovněž nastavení, zda se mají potvrzení plateb a dalších operací provádět stisknutím tlačítka, nebo pomocí jiné dostupné metody. Úprava rychlosti či vypnutí Siri přitom neovlivní běžné uzamykání iPhonu ani nouzové funkce. Před změnami je přesto dobré si připomenout, že kombinace postranního tlačítka a tlačítka hlasitosti slouží také k otevření nabídky tísňového volání a vypnutí telefonu.