První ohebný iPhone má výrobní problémy. Apple ale premiéru prý stále stíhá

První skládací iPhone naráží na komplikace. Před samotnou montáží se inženýrům nedaří dosáhnout požadované výtěžnosti. Podzimní premiéra by ale přesto neměla být v ohrožení.
Zdržená výroba a vadné panty
Podle známého leakera s přezdívkou Fixed Focus Digital nesouvisí aktuální zdržení s kvalitou ohebného pantu. Problémy pramení přímo z technologie povrchové montáže součástek. Výrobní linky zkrátka nedosahují potřebných objemů bez chyb. Situace tak u dodavatelů působí lehce znepokojivě.
Zpráva navíc přichází jen pár dní po dalším úniku. Zdroj Instant Digital nedávno upozornil na fatální selhání pantů při zátěžovém testování. Ty prý v minulých týdnech nedokázaly splnit extrémně přísné kvalitativní standardy Applu pro dlouhodobé a opakované otevírání.
Zářijový start nadále platí
Server DigiTimes už v dubnu varoval před zhruba měsíčním zpožděním celé produkce. Masová výroba by ale nakonec měla bezpečně odstartovat letos v červenci. Mark Gurman z agentury Bloomberg navíc nadále počítá se zářijovým představením. Ohebná novinka se tak ukáže po boku klasických iPhonů 18 Pro.
Zákazníci se mohou těšit na velkorysý 7,8palcový vnitřní displej. V zavřeném stavu jej doplní 5,5palcová obrazovka. Srdcem zařízení se stane nový čip A20. O špičkové připojení se postará modem C2. Kvůli konstrukci úplně zmizí Face ID. Nahradí jej čtečka otisků Touch ID integrovaná přímo do zapínacího tlačítka. Záda ponesou dvojici fotoaparátů. Očekávaná cenovka dosáhne přibližně 2000 dolarů.
Složitý zrod prvního jablečného foldu jasně ukazuje, proč Apple s touto kategorií tolik let otálel. Firma jednoduše odmítá pustit do prodeje produkt s mechanickými kompromisy. Extrémní důraz na dokonalost si vybírá daň ve složitějších přípravách. Výsledek by ale měl nastavit zcela nový standard. Na iPhone Ultra se extrémně těším, ačkoli se bojím cenovky. Jak to máte vy?