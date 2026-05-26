vivo V70 sází na portréty, 50Mpx selfie kameru a 6500mAh baterii

Léto je plné fotek lidí. Společná večeře venku, výlet nebo večerní procházka. Právě v takových chvílích nestačí jen rychle něco vyfotit. Často chcete snímek, který použijete jako profilovku, vytisknete si ho nebo se jím pochlubíte příbuzným. vivo V70 proto staví na fotografické výbavě s 50Mpx hlavním fotoaparátem, 50Mpx teleobjektivem a 50Mpx přední kamerou.
Portrét není jen rozmazané pozadí
Dobrá portrétní fotka není jen o tom, že pozadí zmizí v efektním rozostření. Důležitá je i přirozená perspektiva, ostrost obličeje a možnost nefotit člověka z příliš malé vzdálenosti. Právě proto dává u vivo V70 smysl 50Mpx teleobjektiv.
Hodí se třeba při focení na zahradní oslavě, na dovolené nebo večer ve městě. Nemusíte stát fotografovanému člověku těsně před obličejem a zároveň můžete získat záběr, který působí přirozeněji než rychlá fotka hlavním fotoaparátem zblízka.
Hlavní 50Mpx fotoaparát pak zůstává univerzální volbou pro běžné focení. Využijete ho na momentky z cest, fotky jídla, město, krajinu nebo situace, kdy chcete zachytit širší scénu kolem sebe.
Selfie, videa i hovory ve vyšším rozlišení
vivo V70 má také 50Mpx přední kameru. Ta se hodí nejen na selfie, ale i na videohovory, krátká videa nebo skupinové záběry z ruky. V létě ji člověk používá častěji, než by čekal: při cestování, na akcích, u vody nebo jen při rychlém poslání pozdravu přátelům.
Vyšší rozlišení přední kamery dává větší prostor pro detail a ostřejší výsledek. To ocení hlavně ti, kdo na smartphonu často tvoří obsah na sociální sítě nebo chtějí, aby i rychlá fotka z přední kamery nepůsobila jako nouzové řešení.
Zadní sestavu doplňuje také 8Mpx širokoúhlý fotoaparát. Ten přijde vhod u krajin, architektury nebo skupinových fotek, kdy se do záběru potřebuje vejít víc lidí nebo širší okolí.
Portréty v proměnlivém světle
Letní světlo se umí během dne výrazně měnit. Přes poledne bývá ostré a vytváří tvrdší stíny, večer rychle slábne a ve městě nebo na akcích se často střídá přímé světlo, protisvětlo i tmavší místa. U portrétů je proto důležité, aby telefon zvládl různé situace, nejen ideálně nasvícenou scénu.
Hlavní 50Mpx fotoaparát vivo V70 s optikou f/1,88 poslouží pro běžné každodenní focení, zatímco teleobjektiv dává portrétům samostatnější charakter. Při focení člověka u západu slunce, na náměstí, v parku nebo na letní akci si tak můžete vybrat, jestli chcete zachytit širší scénu, detail nebo portrét s výraznějším oddělením od okolí.
Displej pro focení i prohlížení
Fotky dnes většinou nekončí v počítači. Prohlížíme je přímo na smartphonu, ukazujeme přátelům, vybíráme nejlepší záběry a rovnou je sdílíme. vivo V70 má 6,59″ AMOLED displej s rozlišením 2750 × 1260 a 120Hz obnovovací frekvencí, takže se hodí nejen pro samotné používání, ale i pro kontrolu fotografií.
AMOLED panel se postará o výrazné podání obrazu, zatímco plynulá obnovovací frekvence zpříjemní pohyb v galerii, sociálních sítích i aplikacích. Při cestování nebo večerním odpočinku pak displej poslouží i pro sledování videí, navigaci a běžnou komunikaci.
Odolnost a výkon pro běžné používání
Uvnitř vivo V70 pracuje Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, doplněný o 8 GB RAM a 512GB úložiště. To je praktická kombinace pro každodenní používání, focení, práci s aplikacemi i ukládání většího množství fotek a videí.
Nechybí ani 5G, NFC, USB-C nebo dual SIM. NFC využijete při placení, 5G při rychlém sdílení fotek a dual SIM může dávat smysl při oddělení pracovního a osobního čísla.
Smartphone nabízí také odolnost IP68, která přidává větší jistotu při používání venku. Letní přeháňka, mokrý stůl u bazénu nebo používání na výletě tak nemusí hned znamenat nervózní kontrolu, jestli je všechno v pořádku. Pořád platí, že odolnost není výzva k hazardování, ale pro běžné situace venku je to příjemná pojistka.
Dostupnost a cena
Model V70 je na českém trhu dostupný v jedné paměťové variantě 8+512 GB s oficiální maloobchodní cenou 15 999 korun.
V rámci zaváděcí akce je ale cena po uplatnění slevového kódu u vybraných prodejců snížena na 13 999 korun. Držitelé platného studentského dokladu ISIC navíc získají slevu 7 % a součástí nabídky je také odměna 1000 korun za sepsání recenze.