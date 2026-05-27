Titan se nakonec do iPhone Pro jen tak nevrátí. Zde je důvod

J. Jiří Filip
Apple si v posledních letech s materiály u iPhonů docela pohrává a jak se zdá, jen tak s tím nepřestane. Zatímco u iPhonů 15 Pro a 16 Pro vsadil na titan, u iPhonu 17 Pro se měl vrátit zpět k hliníku. A přestože se v poslední době začalo šuškat o tom, že by se titan mohl v budoucnu do prémiových iPhonů opět vrátit, podle nového úniku to tak jednoduché nebude.

Známý leaker vystupující na Weibu jako Fixed Focus Digital totiž tvrdí, že návrat titanu u iPhonů Pro v dohledné době příliš pravděpodobný není. Důvodem má být hlavně chlazení. Moderní telefony totiž stále častěji počítají s lokálně běžící umělou inteligencí, která dokáže čip pořádně potrápit. A právě v takové situaci hraje odvod tepla naprosto klíčovou roli.

Podle leakera je hliník v tomto směru aktuálně nejpraktičtější volbou. Nejde prý navíc jen o Apple. Stejnou cestou se mají vydávat i výrobci telefonů s Androidem nebo zařízení s HarmonyOS od Huawei, protože i oni řeší stejný problém. Výkonné AI funkce běžící přímo v zařízení zkrátka potřebují konstrukci, která pomůže teplo co nejlépe rozvést a odvést pryč od čipu.

Tím leaker reaguje na dřívější zprávu od Instant Digital, podle které měl Apple hliník u iPhonu 17 Pro vnímat spíš jako dočasný kompromis. Do budoucna měl údajně zvažovat buď vylepšenou titanovou slitinu, nebo takzvaný tekutý kov. Tyto materiály se navíc měly objevit i u chystaného skládacího iPhonu.

Jenže pokud má Fixed Focus Digital pravdu, hliník může být v plánech Applu usazený podstatně pevněji, než se původně zdálo. Ostatně není tajemstvím, že titanové iPhony v minulosti čelily kritice kvůli zahřívání. A i když Apple část problémů řešil softwarově, fyziku zkrátka obejít nejde. Pokud má telefon zvládat stále náročnější výpočty přímo v zařízení, materiál těla se rázem stává mnohem důležitější než jen otázkou prémiového pocitu v ruce.

iPhone 18 Pro má podle současných očekávání pokračovat v hliníkovém unibody designu známém z iPhonu 17 Pro. Pokud tedy Apple skutečně chystá další materiálovou změnu, nedorazí pravděpodobně dříve než v roce 2027. A i tehdy bude hodně záležet na tom, zda se mu podaří najít materiál, který nabídne prémiový vzhled, nízkou hmotnost a zároveň dostatečně dobrý odvod tepla.

Osobně bych se návratu titanu vůbec nebránil, protože pocitově šlo u iPhonů Pro o velmi povedený materiál. Na druhou stranu pokud má hliník pomoci výkonu, chlazení a stabilitě AI funkcí, dává jeho použití smysl. Prémiový telefon totiž nemusí být prémiový jen tím, z čeho je vyrobený. Mnohem důležitější je, aby fungoval spolehlivě i ve chvíli, kdy po něm budeme chtít čím dál náročnější věci.

