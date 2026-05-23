Barvy iPhone 18 Pro potvrzeny dalším únikem fotky!

Spekulace kolem iPhonu 18 Pro začínají pomalu nabírat na obrátkách a tentokrát se netýkají výkonu, fotoaparátů ani designu jako takového, ale barev. Na sociálních sítích se totiž objevila fotografie údajných komponentů fotoaparátu pro chystané Pro modely, která má naznačovat, v jakých odstínech by Apple mohl svou příští vlajkovou loď nabídnout.
Podle dřívějších informací serveru Macworld, který se odvolával na zdroj z dodavatelského řetězce Applu, má iPhone 18 Pro dorazit ve čtyřech barvách. Konkrétně se mluví o stříbrné, světle modré, tmavě třešňové a tmavě šedé. Právě tyto odstíny nyní údajně potvrzuje i nově uniklá fotografie, na které mají být vidět krytky kolem fotoaparátů v odpovídajících barevných provedeních. Ty sice pochází z dílny výrobců příslušenství, nicméně vzhledem k tomu, že ti disponují zpravidla v tomto období již extrémně přesnými informacemi o chystané generace iPhonů, pravděpodobně se skutečně díváme na odstíny, které na podzim dorazí.
Samozřejmě je potřeba brát podobné úniky s rezervou. Původní zdroj snímku není jasný a u barev Applu platí dvojnásob, že se mohou do poslední chvíle měnit nebo vypadat na finálním produktu trochu jinak než na samostatných komponentech. Přesto jde o zajímavý střípek do skládačky, protože Apple u Pro modelů v posledních letech často sází spíš na decentnější a luxusně působící odstíny než na vyloženě křiklavé barvy.
Největší pozornost na sebe pochopitelně strhává tmavě třešňová. Pokud by se skutečně potvrdila, mohlo by jít o jeden z nejzajímavějších barevných návratů posledních let. Apple už v minulosti ukázal, že tmavší červené nebo vínové tóny dokážou na prémiovém iPhonu vypadat velmi dobře, pokud se nepřeženou. V kombinaci s kovovým rámem a velkým fotomodulem by tak mohlo jít o barvu, která si najde hodně fanoušků.
Světle modrá by naopak mohla oslovit ty, kteří chtějí něco svěžejšího, ale stále dostatečně elegantního. Stříbrná a tmavě šedá pak působí jako sázka na jistotu. Přesně tyto neutrální odstíny Apple u Pro modelů potřebuje, protože část zákazníků nechce experimentovat a raději sáhne po klasice, která bude vypadat dobře i po letech.
Apple si samozřejmě na oficiální představení iPhonu 18 Pro ještě nějakou dobu počká a do té doby se podobných úniků objeví nejspíš celá řada. Pokud se ale aktuální informace potvrdí, barevná nabídka by mohla být tentokrát o něco zajímavější než v posledních letech. A hlavně tmavě třešňový iPhone 18 Pro zní jako odstín, který by mohl naživo vypadat opravdu parádně.