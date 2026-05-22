Google na své letošní konferenci I/O představil novou, výrazně pokročilejší AI verzi vyhledávání, kterou popisuje jako inteligentní vyhledávací pole poháněné nejnovější verzí Gemini. Jenže jak se ukazuje krátce po představení, ani takto ambiciózní novinka se nevyhne poměrně úsměvným chybám. Stačí totiž do Googlu zadat jediné slovo: „disregard“.
Místo toho, aby Google jednoduše zobrazil význam slova, odkazy na slovníky a klasické výsledky vyhledávání, jeho AI Overview si dotaz vyloží jako instrukci. Výsledkem je odpověď „Rozumím, beru na vědomí. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, stačí napsat..“ Jinými slovy, umělá inteligence Googlu se v tomto případě nechová jako vyhledávač, ale jako chatbot, který si myslí, že mu uživatel dává příkaz.
Klasické výsledky vyhledávání se sice nakonec zobrazí také, jenže jsou odsunuté níž. AI odpověď navíc na desktopu vytváří velký prázdný prostor, který zbytečně překrývá nebo oddaluje obsah pod ní. Na mobilu je situace podobná, jen prázdného místa není tolik. Přesto jde o chybu, která u vyhledávače působí dost zvláštně.
Ještě zajímavější je, že nejde jen o jedno konkrétní slovo. Podobně se má Google chovat i u výrazů s podobným významem, například „ignore“ nebo „stop“. Stejný problém mohou vyvolat i další příkazově znějící slova jako „remember“. To naznačuje, že AI vrstva ve vyhledávání v některých případech nedokáže spolehlivě rozlišit mezi tím, kdy uživatel něco hledá, a kdy jí údajně zadává pokyn.
Pro srovnání, standardní vyhledávače v takové situaci jednoduše zobrazí očekávané výsledky, tedy definici a související odkazy. A právě v tom je celý problém. Google se snaží vyhledávání posunout do éry umělé inteligence, jenže podobné přešlapy ukazují, že AI není vždy automaticky lepší vrstva nad vším. Občas totiž dokáže pokazit i něco tak základního, jako je vyhledání jednoho slova.
Je velmi pravděpodobné, že Google tuto chybu brzy opraví. Přesto jde o pěknou ukázku toho, jak křehké mohou být nové AI nástroje ve chvíli, kdy se dostanou do běžného provozu. Vyhledávač má hlavně hledat. Pokud si ale začne obyčejné dotazy plést s instrukcemi, je to přesně ten typ problému, který bude muset Google vyřešit dřív, než AI vyhledávání začne uživatelům opravdu šetřit čas.