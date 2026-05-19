Google I/O 2026: AI přepisuje pravidla hry, Gemini 3.5, nové vyhledávání i chytré brýle mířící proti Applu

Google letos na své konferenci Google I/O opět ukázal, že v oblasti umělé inteligence nehodlá brzdit. Naopak. Pokud jste měli pocit, že tempo inovací začíná zpomalovat, letošní keynote vás z něj velmi rychle vyvede. Novinky se točily prakticky výhradně kolem AI a v mnoha ohledech dávají poměrně jasnou odpověď na otázku, s čím bude muset Apple už za pár týdnů na WWDC 2026 držet krok. A že toho není málo.
Google totiž nepředstavil jednu zásadní novinku, ale rovnou celý ekosystém, který má ambici stát se digitálním mozkem uživatele. Ať už jde o práci, hledání informací, tvorbu obsahu nebo každodenní organizaci života.
Gemini nabírá na obrátkách
Hlavní hvězdou byl bez pochyb Gemini. Google jej letos posunul o pořádný kus dál a začíná být čím dál jasnější, kam míří.
Největší pozornost si ukradl model Gemini Omni, o kterém Demis Hassabis mluví jako o systému schopném vytvořit v podstatě cokoliv z jakéhokoliv vstupu. Zní to jako marketing, ale realita tomu začíná nebezpečně odpovídat. Omni si poradí s videem, jeho úpravou i generováním a postupně má zvládnout úplně všechno.
Zajímavější než samotná vize je ale praxe. Google už totiž vypustil Gemini Omni Flash, tedy první reálně dostupnou verzi, a spolu s ní i Gemini 3.5 Flash, který podle Sundar Pichai kombinuje špičkovou inteligenci s rychlostí. Jinými slovy, méně čekání a více reálné práce.
Gemini se navíc začíná dostávat úplně všude. Do aplikací, do systému, ale třeba i na Mac, kde bude možné pracovat se soubory ve Finderu pomocí hlasu. A to už je přesně ten typ integrace, který může začít měnit způsob, jakým počítače používáme.
AI agenti jako nová norma
Velkým tématem letoška byli takzvaní AI agenti. Nejde jen o chatbota, který odpoví na otázku, ale o systém, který za vás aktivně pracuje.
Gemini dostává vlastního asistenta, který vám připraví denní přehled, naplánuje úkoly nebo bude dlouhodobě řešit komplexnější věci. Ještě zajímavější je ale Gemini Spark, který běží v cloudu prakticky nonstop a funguje jako digitální zástupce uživatele. Tenhle posun je zásadní. AI přestává být nástrojem a začíná být aktivním účastníkem.
Vyhledávání, jak ho známe, končí
Google se zároveň pustil do své nejcennější služby. Vyhledávání. „Google Search is AI Search,“ zaznělo na keynote. A tentokrát to není jen slogan. Nový vyhledávací box pracuje s textem, obrázky, videem i otevřenými záložkami a snaží se pochopit, co vlastně chcete zjistit.
Výsledkem nejsou odkazy, ale odpovědi. Dynamické, interaktivní a často rovnou použitelné. Do hry navíc vstupují agenti i tady. Vyhledávání bude umět sledovat změny na webech, upozorňovat vás na nové produkty nebo třeba automaticky řešit nákupy. Ano, včetně placení.
AI míří i do hardwaru
Zajímavým zpestřením byly nové Android XR brýle, na kterých Google spolupracoval se Samsungem a módními značkami. Nejde o žádný experimentální koncept. Brýle mají dorazit už letos na podzim a nabídnout neustálý přístup k Gemini. Jinými slovy, AI přímo v uchu, kdykoliv ji potřebujete.
Další drobnosti, které nejsou drobné
Google toho ale ukázal mnohem víc. YouTube dostane funkci „Ask YouTube“, která umožní ptát se na obsah videí. Google Docs se mění v nástroj, kde stačí „vysypat“ myšlenky a AI z nich vytvoří hotový dokument. Přibyl také nástroj Google Pics pro generování grafiky, Stitch pro tvorbu aplikací nebo vylepšený Flow pro kreativce. A aby toho nebylo málo, Google přidal i systém pro rozpoznávání AI obsahu, takže by mělo být jednodušší poznat, co je reálné a co už vytvořila umělá inteligence.
Co z toho plyne?
Google letos neudělal jeden velký krok. Udělal jich hned několik najednou. A všechny směřují jedním směrem. AI má být všude, má být neustále aktivní a hlavně má pracovat za vás. Teď bude velmi zajímavé sledovat, s čím přijde Apple na WWDC 2026. Protože jestli něco letošní Google I/O ukázalo naprosto jasně, pak to, že souboj o budoucnost osobních technologií se bude točit právě kolem umělé inteligence. A Google v něm rozhodně nehraje druhé housle.