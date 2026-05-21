Proč Google na své keynote použil iPhone místo Pixelu? Důvod je jednoduchý

Pokud jste sledovali letošní keynote Google I/O, možná vám při jedné z ukázek něco nesedělo. Google totiž při demonstraci Gemini Spark nesáhl po vlastním Pixelu ani po jiném Android telefonu, ale po iPhonu 17 Pro. Na první pohled to může působit zvláštně, možná až trochu úsměvně. Jenže ve skutečnosti jde o krok, který dává Googlu velmi dobrý smysl.
Gemini Spark a další služby Googlu totiž nejsou určené jen pro Android. Google je nabízí i na iPhonech a Macích, které se ostatně během prezentace také objevily. A právě uživatelé Applu jsou pro Google obrovsky zajímavá skupina. iPhonů je po světě obrovské množství a například ve Spojených státech má Apple mezi smartphony velmi silnou pozici. Jinými slovy, pokud chce Google své AI nástroje dostat k co největšímu počtu lidí, nemůže se tvářit, že iPhone neexistuje.
Navíc je tu ještě jedna důležitá věc. Přesvědčit majitele iPhonu, aby začal používat aplikaci nebo službu od Googlu, je pro firmu pravděpodobně mnohem jednodušší než jej přesvědčit, aby kompletně přešel na Pixel. Uživatelé Androidu jsou už v ekosystému Googlu tak jako tak, takže jim není potřeba tolik dokazovat, že Gemini Spark na jejich zařízení poběží. U iPhonu je to ale jiné. Tam může být ukázka přímo na jablečném telefonu velmi jasným vzkazem: ano, funguje to i u vás.
Právě proto bych se vůbec nedivil, kdyby šlo o extrémně promyšlené rozhodnutí a nikoliv jen chybu, o které se na sociálních sítích taktéž mluví. Google tím totiž vlastně ukázal, že nechce Gemini Spark uzavírat jen do vlastního hardwaru, ale že jej vnímá jako službu, která má fungovat napříč platformami. A pokud chce v AI závodě skutečně uspět, bude přesně tento přístup potřebovat.
Zároveň se samozřejmě nabízí otázka, zda šlo i o nenápadné mrknutí směrem k Applu a jeho chystanému AI partnerství. O propojení Applu s nástroji třetích stran se mluví už delší dobu a více bychom se měli dozvědět na WWDC 2026, která odstartuje 8. června. Ať už ale šlo o symboliku, nebo čistě praktickou ukázku, jedno je jisté. Vidět iPhone na pódiu Googlu už dnes není chyba. Je to byznysová logika v přímém přenosu.
To je snad jasny, Android by to neutahl