Googlebook je tady: nový typ laptopu propojený s Androidem i telefonem může Macům pěkně zavařit!

Google se do toho letos opřel opravdu naplno. Po představení Androidu 17 s důrazem na umělou inteligenci totiž světu odhalil i další kapitolu vlastního hardware, která míří do světa AI počítačů. Nový projekt s názvem Googlebook totiž není jen další notebook v řadě, ale pokus o změnu toho, jak vůbec s počítačem pracujeme.
Za novinkou stojí Google a jak už název napovídá, všechno se tu točí kolem AI jménem Gemini. Ta není jen doplňkem, ale naprostým základem celého zařízení. Googlebook běží na systému, který kombinuje Android a ChromeOS, což má zajistit co nejplynulejší propojení s mobilem i cloudem.
Největší změna je pak zabití klasického kurzoru, respektive jeho fungování tak, jak jsme jej doposud znali. Google totiž přichází s takzvaným Magic Pointerem, který slouží jako vstupní bod pro Gemini. Stačí „zamávat“ kurzorem nad obsahem a AI okamžitě začne chápat kontext. Stačí například najet na datum v e-mailu a během chvíle máte vytvořenou událost, případně označíte dvě fotky a Gemini je dokáže porovnat nebo propojit. Celé ovládání tak působí spíš jako komunikace než práce s počítačem.
Googlebook navíc těží z hlubokého propojení s telefonem. Díky tomu nabízí funkce jako iPhone Mirroring od Applu, byť samozřejmě ve spojení s Android telefony. Aplikace z telefonu se vám zobrazí přímo na notebooku, soubory lze otevřít bez kopírování a vše funguje v podstatě okamžitě. Pokud jste zvyklí tedy na Apple ekosystém, Android vás svými novinkami dokáže dost možná přesvědčit o tom, že i on skrývá velké kvality.
Zajímavě zní i funkce Create My Widget, u které stačí napsat, co chcete, a Gemini vám vytvoří widget na míru, ať už jde o počasí, poznámky, akcie nebo třeba přehled dne. Všechno bude ve widgetu poskládané přesně podle vás, což zní rozhodně zajímavě.
Na výrobě se podílí velká jména jako Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo, takže nepůjde o jeden konkrétní model, ale rovnou celou kategorii zařízení. Google navíc láká i na prémiové zpracování a detaily jako „glowbar“ (tedy pulzující svítící linka) na víku. Otázkou nicméně v tuto chvíli zůstává cena a reálné použití. Pokud se ale Googlu podaří to, co slibuje, může jít o jeden z nejzajímavějších pokusů, jak posunout notebooky do éry umělé inteligence a zároveň o jasný vzkaz směrem k Applu, že souboj o budoucnost osobních zařízení teprve začíná.