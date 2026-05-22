Hit se 100 miliony přehrání vznikl na školním iPadu. GarageBand znovu ukazuje, proč změnil svět hudby

Když Steve Jobs v roce 2004 představoval GarageBand, mluvil o tom, že chce dát lidem do rukou „profesionální hudební studio“ bez nutnosti utrácet obrovské částky za techniku. O více než dvacet let později se ukazuje, že to nebyla jen marketingová fráze. Indie zpěvačka Brye totiž nyní prozradila, že svůj virální hit Lemons, který nasbíral přes 100 milionů přehrání, vytvořila v GarageBand na obyčejném školním iPadu.
Brye, vlastním jménem Bryanna Noelle Sebring, sdílela svůj příběh na TikToku poté, co se jí fanoušci začali ptát, jak svou hudbu produkuje. A odpověď mnohé překvapila. Skladba, která se během pandemie v roce 2020 stala virálním hitem a dostala se i do globálních žebříčků, vznikla na zařízení, které dostala od školy. K nahrávání navíc použila levný mikrofon připojený do iPadu.
Podle svých slov tehdy v GarageBandu běžně tvořila beaty a dokonce psala hudbu pro školní muzikály. Lemons původně vzniklo jen jako jednoduché demo, které zveřejnila spíš z emocí po nepříjemné osobní zkušenosti. Právě tahle spontánnost ale nakonec odstartovala obrovský úspěch.
GarageBand splnil přesně to, co Apple sliboval
Příběh Brye je zajímavý hlavně tím, jak přesně zapadá do původní filozofie Applu. Steve Jobs při uvedení GarageBandu tvrdil, že aplikace umožní komukoliv tvořit hudbu bez drahého vybavení a složitých studií. A přesně to se nyní potvrdilo v praxi.
Dnes sice Brye používá Logic Pro a má vlastní domácí studio, zároveň ale zdůrazňuje, že kvalitní technika není podmínkou úspěchu. Podle ní je nejdůležitější začít tvořit, i když má člověk k dispozici jen základní vybavení.
Právě v tom je síla GarageBandu i po letech. Aplikace totiž není určená jen pro profesionály. Naopak umožňuje relativně jednoduše nahrávat zpěv, vrstvit nástroje, vytvářet beaty nebo upravovat skladby i lidem, kteří nikdy nestudovali hudební produkci.
iPad jako hudební studio
Z dnešního pohledu už nepůsobí iPad jako zařízení jen na konzumaci obsahu. Moderní modely zvládají práci s vícestopým zvukem, externími MIDI klávesami, mikrofony i profesionálními plug-iny. A právě GarageBand často funguje jako první krok do světa hudební produkce.
Řada dnešních hudebníků navíc začínala podobně jako Brye. Nejdřív jednoduché demo v pokoji, později profesionální studio. Rozdíl je ale v tom, že dnes už člověk nepotřebuje desetitisíce za hardware, mixážní pult nebo drahý software. Často stačí iPad, sluchátka, základní mikrofon a nápad.