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Je to iPhone 18 či Air 2? Internetem koluje záhadná fotka dosud nepředstaveného iPhone

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Představení základního iPhone 18 a Air 2 sice proběhne nejspíš až příští rok na jaře, internetem však začíná kolovat velmi zajímavá fotografie, která údajně odhaluje design jednoho z těchto telefonů. A protože ji sdílí čím dál tím víc v minulosti věrohodných leakerů, ač dle nás vypadá snímek poměrně zvláštně, byla by chyba vás s ním neseznámit. 

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V galerii níže můžete vidět konkrétně telefon s dvojitým zadním fotoaparátem, který je však designově velmi podobný tomu, který Apple používá nyní u iPhone 17 Pro. Jediný rozdíl je chybějící třetí objektiv s tím, že zbytek zadní strany je prakticky stejný s Pro modelem. Nechybí dokonce ani LiDAR, který je v současnosti doménou taktéž jen Pro řady. Nicméně ačkoliv se může samozřejmě jednat o fotomontáž, leaker Majin Bu se nechal slyšet, že se dost možná díváme na podobu iPhone 18, který chce Apple designově údajně přiblížit řadě Pro. 

iPhone 18 or Air 2 3 iPhone 18 or Air 2 3
iPhone 18 or Air 2 2 iPhone 18 or Air 2 2
iPhone 18 or Air 2 1 iPhone 18 or Air 2 1
iPhone 18 or Air 2 4 iPhone 18 or Air 2 4
Koncept iPhone 18 na základě uniklé fotky
iPhone 18 or Air 2 5 iPhone 18 or Air 2 5
Koncept iPhone 18 na základě uniklé fotky
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Jiní leakeři ale spekulují nad tím, zda se nejedná spíš o přepracovaný iPhone Air, u kterého se též počítá s dvojítým fotoaparátem coby hlavní změnou oproti první generaci tohoto telefonu. Na ten bychom si však v redakci určitě nevsadili vzhledem k tomu, že zařízení na fotce vypadá relativně tlustě. Poměrně zajímavě pak vypadá i jeho přední strana, která sice nemá úplně úzký Dynamic Island, se kterým se počítá u budoucích iPhonů, ale zase rámečky kolem displej je jsou úzké opravdu hodně. 

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Jak hned několikrát zdůrazňuji výše, je opravdu otázkou, zda se díváme například na některý z prototypů budoucích iPhonů, nebo naopak jen na fotomontáž iPhonu 17 Pro s odstraněným třetím objektivem. Faktem však je, že pokud záda některého z budoucích iPhonů (samozřejmě vyjma řady Pro) projdou podobným upgraadem, od jejich fotosoustavy by se daly čekat docela velké věci. Protože hlavní důvod, který vedl Apple k nasazení podobného hrbu u iPhone 17 Pro, bylo právě zásadní zlepšení fotoaparátu náročné na prostor – konkrétně pak nasazení pokročilejšího teleobjektivu. A co myslíte vy, díváme se skutečně na budoucnost nebo na podvod? 

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18

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