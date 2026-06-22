Je to iPhone 18 či Air 2? Internetem koluje záhadná fotka dosud nepředstaveného iPhone

Představení základního iPhone 18 a Air 2 sice proběhne nejspíš až příští rok na jaře, internetem však začíná kolovat velmi zajímavá fotografie, která údajně odhaluje design jednoho z těchto telefonů. A protože ji sdílí čím dál tím víc v minulosti věrohodných leakerů, ač dle nás vypadá snímek poměrně zvláštně, byla by chyba vás s ním neseznámit.
V galerii níže můžete vidět konkrétně telefon s dvojitým zadním fotoaparátem, který je však designově velmi podobný tomu, který Apple používá nyní u iPhone 17 Pro. Jediný rozdíl je chybějící třetí objektiv s tím, že zbytek zadní strany je prakticky stejný s Pro modelem. Nechybí dokonce ani LiDAR, který je v současnosti doménou taktéž jen Pro řady. Nicméně ačkoliv se může samozřejmě jednat o fotomontáž, leaker Majin Bu se nechal slyšet, že se dost možná díváme na podobu iPhone 18, který chce Apple designově údajně přiblížit řadě Pro.
Fotogalerie
Jiní leakeři ale spekulují nad tím, zda se nejedná spíš o přepracovaný iPhone Air, u kterého se též počítá s dvojítým fotoaparátem coby hlavní změnou oproti první generaci tohoto telefonu. Na ten bychom si však v redakci určitě nevsadili vzhledem k tomu, že zařízení na fotce vypadá relativně tlustě. Poměrně zajímavě pak vypadá i jeho přední strana, která sice nemá úplně úzký Dynamic Island, se kterým se počítá u budoucích iPhonů, ale zase rámečky kolem displej je jsou úzké opravdu hodně.
Jak hned několikrát zdůrazňuji výše, je opravdu otázkou, zda se díváme například na některý z prototypů budoucích iPhonů, nebo naopak jen na fotomontáž iPhonu 17 Pro s odstraněným třetím objektivem. Faktem však je, že pokud záda některého z budoucích iPhonů (samozřejmě vyjma řady Pro) projdou podobným upgraadem, od jejich fotosoustavy by se daly čekat docela velké věci. Protože hlavní důvod, který vedl Apple k nasazení podobného hrbu u iPhone 17 Pro, bylo právě zásadní zlepšení fotoaparátu náročné na prostor – konkrétně pak nasazení pokročilejšího teleobjektivu. A co myslíte vy, díváme se skutečně na budoucnost nebo na podvod?