Smiřte se s ještě větším „hrbem“. Unikly detaily o zásadní změně zad iPhone 18 Pro

Pokud máte pocit, že fotoaparáty na iPhonech už zabírají téměř polovinu zadní strany telefonu, Apple s tím podle všeho ještě neskončil. Nejnovější úniky totiž naznačují, že iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max dostanou letos ještě větší kamerový modul než jejich předchůdci. A tentokrát nejde jen o kosmetickou změnu. Zajímavé je, že samotné rozměry telefonu se údajně téměř nezmění. Tloušťka zařízení má zůstat stejná jako u iPhonu 17 Pro. Veškeré navýšení se týká pouze oblasti fotoaparátů, která bude výrazně vystupovat nad zbytek zadní strany telefonu.
Podle dostupných informací má být hlavním důvodem většího modulu použití výrazně větších a složitějších optických soustav. Apple údajně připravuje jednu z největších hardwarových modernizací fotoaparátu za poslední roky. Spekuluje se o novém hlavním snímači, přepracovaném teleobjektivu a také variabilní cloně, která by se v iPhonu objevila vůbec poprvé. Právě variabilní clona je přitom technologií, kterou dnes najdeme spíše u špičkových Android telefonů. Umožňuje měnit množství světla dopadajícího na snímač, což může pomoci nejen při fotografování za špatných světelných podmínek, ale i při vytváření přirozenějšího rozostření pozadí.
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Že si dává Apple na kvalitě foťáku iPhone 18 Pro záležet potvrdil nedávno i spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman, dle kterého přinese iPhone 18 Pro jedny z největších hardwarových změn fotoaparátu v historii řady Pro. A přestože Apple konkrétní detaily samozřejmě nekomentuje, stále více úniků naznačuje, že právě fotografie a video budou letos hlavním tahákem nových modelů. Vedle nové hlavní kamery se mluví také o světelnějším teleobjektivu a dalších optických úpravách. Tyto změny však vyžadují více prostoru, a proto roste i samotný kamerový modul.
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Přestože fotoaparát bude větší, fanoušci radikálního redesignu by měli svá očekávání spíše krotit. Většina zdrojů se shoduje, že iPhone 18 Pro bude na první pohled velmi podobný současné generaci. Zachová si hliníkové unibody, široký kamerový pás přes celou zadní stranu a velmi podobné rozměry. Největší viditelnou změnou má být menší Dynamic Island na přední straně. Jinými slovy, Apple letos pravděpodobně nebude sázet na revoluci v designu, ale spíše na evoluci zaměřenou na výkon, umělou inteligenci a především fotografické schopnosti.
Větší kamerový modul sice nemusí potěšit každého, ale jde o trend, který dnes sledujeme napříč celým trhem. Výrobci telefonů narážejí na fyzikální limity a nejlepší cestou ke kvalitnějším fotografiím jsou větší senzory a složitější optika. To však nevyhnutelně znamená více prostoru uvnitř zařízení. Pokud se tedy úniky potvrdí, iPhone 18 Pro bude mít letos ještě výraznější fotoaparát než kdykoliv předtím. A Apple bude doufat, že výsledná kvalita fotografií a videa bude dostatečně přesvědčivým důvodem, proč uživatelé větší „hrb“ na zádech telefonu bez problémů přijmou. Osobně si však nemyslím, že v tom bude nějaký zásadní problém. Vždyť na fotomodul iPhone 17 Pro si svět taktéž zvykl rychle. Navíc mi přijde, že řešit každou desetinu milimetru navíc je i vzhledem k objemnosti krytů, které lidé u iPhonů používají, zcela zbytečné.