Takto se masově vyrábí obaly na iPhone Ultra a iPhone 18 Pro

Pamatujete si na tu krásnou dobu, kdy vše bylo pod rouškou tajemství? Tak ta je asi definitivně za námi. Poté, co jsme se měli možnost podívat na barvy iPhone 18 Pro, kryty na iPhone Ultra a mnoho dalšího, přichází videa ukazující masovou produkci obalů na iPhone Ultra a iPhone 18 Pro. Video je zajímavé už samo o sobě, protože na to, jak se vyrábí masově obaly se často nemáme možnost podívat. Navíc se zde máme možnost podívat, jak vznikají obaly pro iPhone Ultra a iPhone 18 Pro. Továrny, ve kterých se podobné produkty vyrábí sídlí často jen pár ulic od továren, kde Apple vyrábí své produkty. Právě díky poměrně úzkému propojení s místními je pak v době, kdy Apple začne vyrábět novinky téměř nemožné uhlídat jejich vzhled a ostatní výrobci tak spouštějí masovou výrobu příslušenství. Vzhledem k tomu, že se obaly a kryty vyrábí již v takto velké míře, je opravdu velmi pravděpodobné, že Apple uvede iPhone Ultra již letos na podzim bok po boku s iPhone 18 Pro a iPhone 18. S největší pravděpodobností je také potvrzen jeho design, který bohužel nevzbuzuje zatím nějaké velké překvapení a vypadá to, že jsme dlouhé roky od uvedení Samsung Fold čekali v podstatě na to stejné, jen od Apple.
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