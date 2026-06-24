Červený iPhone 18 Pro bude bomba. Takto úžasně má vypadat naživo

Přestože se technicky zřejmě chystaný iPhone 18 Pro od loňského iPhone 17 Pro příliš neposune, tedy snad vyjma poměrně zásadně vylepšeného fotoaparátu, přeci jen dokáže v září zcela určitě zaujmout. Prim má hrát tentokrát nová barevná varianta, která má navázat na úspěch loňské oranžové, avšak trochu jiným směrem. Podle spousty uniklých informací totiž Apple připravuje relativně tmavě červenou verzi s označením Dark Cherry, která by měla být hlavní hvězdou marketingové kampaně kolem iPhonů 18 Pro. A protože je jak odstín, tak i celkový vzhled telefonu již dobře známý, mohou díky tomu vznikat nejrůznější koncepty, které novinku ukazují v plné kráse.
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iPhone 18 Pro se představí v první polovině září s tím, že vedle něj by měl Apple na stejné Keynote ukázat i svůj první ohebný model ve formě iPhone Ultra. Samozřejmostí by pak měly být i nové AirPods, Apple Watch Series 12 či Ultra 4. Co dalšího má kalifornský gigant v rukávu sice není zatím úplně jasné, nicméně i kdyby to bylo „jen“ tohle, mělo by září stát skutečně za to.