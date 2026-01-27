Apple se poučil z chyb! iPhone Air 2 napraví to, co všem vadilo u první generace

Apple si zřejmě vzal kritiku iPhonu Air k srdci. Podle čerstvého úniku informací totiž druhá generace tohoto modelu skutečně napraví jednu z nejčastěji zmiňovaných slabin první verze ve formě dost ošizené zadní fotovýbavy. Jeden objektiv na zádech totiž u telefonu začínajícího na 29 990 Kč zkrátka nestačí.
První iPhone Air vzbudil po představení nemalé emoce. Na jednu stranu totiž nabízí extrémně tenké a lehké tělo, které se drží v ruce skvěle, na druhou stranu jen jeden zadní fotoaparát a menší baterii, což je pro leckoho limitující. Ostatně, i samotné prodeje ukazují, že jde pro spoustu uživatelů o kompromisy, které u takto drahého telefonu jednoduše nechtějí. Není proto velkým překvapením, že se iPhone Air, stejně jako jeho přímý konkurent Galaxy S25 Edge, prodejně úplně nechytl.
Fotogalerie
Podle nového úniku má ale iPhone Air 2 letos dostat ultraširokoúhlý fotoaparát, čímž by se jeho fotografické schopnosti konečně posunuly blíž k tomu, co lidé od Applu v této cenové hladině očekávají. Apple měl údajně zároveň oslovit dodavatele, aby navrhl ještě tenčí komponenty Face ID, které se do extrémně stísněného vnitřního prostoru vejdou i spolu s druhým fotoaparátem. Zajímavé je, že tato supertenká verze Face ID by se v budoucnu mohla objevit i v MacBoocích nebo třeba v chystaném skládacím iPhonu, kde se zatím kvůli místu počítá spíš s Touch ID.
Otázkou zůstává, jestli to bude stačit. Tenké telefony totiž mají své odpůrce, kteří je považují za zbytečný kompromis, ale trh pro ně podle všeho existuje. Problémem tedy zatím není samotná myšlenka, ale provedení. Pokud se však Applu podaří udržet extrémně štíhlé tělo, přidat další fotoaparát a ideálně i zlepšit výdrž, může se z iPhonu Air stát časem podobně úspěšná řada, jakou je dnes MacBook Air. A právě tam je zřejmě inspirace, kterou Apple při nahrazení modelů Plus hledal.