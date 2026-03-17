Štve vás 60Hz displej u iPhone 17e? Ten se 120Hz dostane nejspíš až iPhone 19e

Ačkoliv jsme se nového iPhone 17e coby dalšího „éčkového“ iPhonu určeného pro méně náročné uživatele dočkali teprve před pár dny, zraky některých jablíčkářů se už začínají pomalu upínat k jeho budoucnosti. Ta se totiž začíná podle prvních úniků jevit poměrně zajímavě nebo minimálně tak, že v ní tento levný model už nebude hrát tak úplně „druhé housle“ oproti ostatním modelům Applu, potažmo jiným iPhonům. Pár let si však ještě počkáme.
Nové zprávy z Koreji totiž tvrdí, že má kalifornský gigant v plánu do iPhonu řady „e“ nasadit do budoucna 120Hz ProMotion displej, který loni dorazil vůbec poprvé do základních iPhonů 17 poté, co jej řada Pro nabízí už od modelu 13 Pro z roku 2021. Háček je však v tom, že model „e“ bude na toto vylepšení čekat až do roku 2028, kdy by měla vyjít řada 19e.
Současný iPhone 17e má stále jen 60Hz LTPS TFT panel a stejné zůstane u příštího iPhone 18e, i když konkurence v podobné cenové kategorii už nabízí 120Hz displeje. Nebojím se tedy říci, že toto omezení ještě minimálně příští rok u 18e nejenže zamrzí, ale poznamená i prodeje. Pro iPhone 19e by pak měl být zásadní příchod nové generace „LTPO+“ panelů, které mají nižší spotřebu energie díky použití oxidových polovodičů v tranzistorech a umožní tak efektivnější provoz.
Apple však údajně plánuje LTPO+ nejprve pro prémiové modely, včetně iPhone Air a připravovaného skládacího iPhonu, čímž se standardní LTPO displeje uvolní pro zbytek řady. Pokud ale technologie nebude připravena včas, může se příchod 120Hz displeje do 19e odložit, což se minimálně korejským zdrojům jeví nyní jako dost pravděpodobný scénář. Pokud jste tedy doposud řadu „e“ právě kvůli displeji přehlíželi, zajímavá pro vás nejspíš nebude ani ta nadcházející generace.