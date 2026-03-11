Zapomeňte na iPhone 17e, Apple už finišuje s plány na jeho nástupce

Ačkoliv se iPhone 17e začne prodávat koncem tohoto týdne, v Applu již přemýšlí nad jeho nástupcem. Podle známého leakera vystupujícího na síti Weibo pod přezdívkou „Fixed Focus Digital“ totiž Apple už nyní dokončil své plány pro příští generaci svého nejdostupnějšího modelu v podobě iPhonu 18e.
O iPhonu 18e toho v tuto chvíli logicky není známo mnoho. Ovšem některé specifikace lze odhadnout, a to i vzhledem k minulosti jablečné společnosti. Již teď může být téměř jisté, že srdcem zařízení bude čip A20. Velkým lákadlem a příjemnou změnou by mohl být také Dynamic Island. Ten se sice očekával už u letos, ale jak je u Applu zvykem, prémiové prvky se dostanou do těch nejlevnějších modelů až s několikaletým opožděním, o čemž by třeba základní iPad mohl dlouze vyprávět.
Podle všeho by měl iPhone 18e dorazit na jaře příštího roku. Na trh by měl dorazit po boku klasické základního modelu iPhone 18 a druhé generace iPhonu Air. iPhone řady „e“ se mi velmi zamlouvá. Vždy jsem byl fanouškem řady SE a „éčka“ mi přijdou jako velmi důstojný nástupce. Jde o model pro základní uživatele, který ale nadchne výkonem. Jasně, pokud budete chtít fotit více a lépe, sáhnete po základním modelu či řady Pro. Kdybych ale přemýšlel, jaký iPhone koupím rodičům, bude to právě 17e.