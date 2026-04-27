Justin Bieber začal prodávat obal na iPhone s obalem na joint

Hailey Bieber se díky obalu na iPhone stala dolarovou miliardářkou. Díky svému obalu Rhode s integrovaným držákem na lesk na rty pobláznila svět a později svou firmu Rhode prodala za více než jednu miliardu amerických dolarů. Její manžel Justin Bieber se rozhodl, že nemůže být pozadu a tak založil značku SKYLRK, která nabízí také obaly na iPhone. Ovšem zatím co doposud to byly víceméně nudné obaly, které se lišili od ostatních jen vypouklými záady, díky kterým se vám měly lépe držet, nyní přichází to, na co všichni čekali.
Justin totiž již před několika měsíci ukázal prototyp pouzdra, které v sobě integruje obal na joint. Tento obal je nyní konečně v prodeji a za 48€ můžete ochránit nejen svůj telefon, ale také něco dalšího. Obal jse kompletně ze silikonu a plastu s tím, že jej můžete umývat ve vodě, aby vám telefon po čase nesmrděl. Pokud tedy hledáte obal jak na telefon, tak na jointa, tak nyní máte možnost, nabízí je sám Justin Bieber na SKYLRK.com