Recenze Rhode: obal s leskem na rty, který pobláznil svět a z Hailey Bieber udělal miliardářku

Když jsem před pár týdny letěl do USA, ptal jsme se manželky, co ji mám dovézt, odpověď byla bez váhání celkem jednoduchá, Rhode. Fenomén, kterým Hailey Bieber pobláznila celou Ameriku. Rhode je společnost manželky Justina Biebera, která vyrábí vlastní kosmetiku. Nejpopulárnější jsou pak lesky na rty, které mají svůj vlastní obal na iPhone, do kterého je možné tyto lesky zasunout a mít tak lesk na rty pořád u sebe. V americe nepotkáte holku, slečnu, dámu nebo paní, která by neměla lesk na rtech a je úplně jedno, jestli to je policajtka v Central Parku, bankéřka na Wall Street nebo uklízečka na Times Square. Lesk na rty je zkrátka něco, co má každá a ty od Rhode jsou opravdu oblíbené. Problém je, že je není možné sehnat jinak, než že máte v USA adresu.

Rhode totiž nabízí pouze online objednání svých produktů a nikde na světě nejsou jejich produkty dostupné v kamenných prodejnách. Díky tomu máte 100% jistotu, že originál koupíte jen na rhodeskin.com a kdekoli jinde, kde produkty Rhode uvidíte, jedná se o fake. Asi si nyní klepete na hlavu, že by někdo „fejkoval“ lesk na rty, ovšem Rhode je jedna z nejnapodobovanějších a nejkopírovanějších značek na světě. Po pouhém roce od uvedení Rhode na trh se hodnota společnosti dostala na 2,5 miliardy amerických dolarů a z paní Bieberové se stala opravdu velmi bohatá dáma. Pokud tedy chcete Rhode a pojedete do USA, pak si jej jednoduše objednejte na adresu hotelu pár dní před vaším odletem do Ameriky.

Fotogalerie obal rhode obal na iphone na lesk na rty obal na lesk na rty rhode rhode obal na mobil skinrhode lesk na rty obal na mobil obal na mobil s leskem na rty rhode skin rhode obal na mobil rhode obal na mobil skin rhode rhode lesk na rty rhodeskin obal Vstoupit do galerie

Co musím ocenit je fakt, že na rozdíl od samotného Applu nabízí Rhode obaly téměř na všechny telefony od Applu, na které si jen vzpomenete. Při objednávce stačí vybrat váš klidně pět let starý model a dojde vám obal přímo na něj. Samotný obal je klasický gumový obal, který obepíná telefon ze všech stran a samozřejmě vyčnívá přes displej, takže pokud telefon položíte displejem dolů, nehrozí žádné poškrábání. Navíc díky velikosti obalu a jeho konstrukci přežije telefon i nějaký ten drsnější pád. Do zadní části obalu pak můžete zasunout lesk na rty tedy tint nebo takzvaný treatments, což je v podstatě balzám na rty.

Oba produkty obsahují peptidy a jsou opravdu kvalitní. Obzvlášť lesk, pokud navíc má dáma plné rty, dokáže dodat mokrý efekt a rty vypadají, jak říkají Američanky glossy and juicy. A i když manželka používá dekorativní kosmetiku ze zcela jiné cenové kategorie, tak lesky od Rhode miluje a nemůže si je vynachválit. Jedinou nevýhodou je, že se můžete při troše nešikovnosti škrábnou o konec lesku, který vyčnívá ze zadní části obalu. Cena samotného obalu je 38$ a cena jednoho lesku nebo balzámu je pak 18$, což jsou ceny, za které asi není moc o čem přemýšlet a můžete oboje v klidu vyzkoušet. Zvlášť v době, kdy v Americe stojí dvě kávy a jedna cookies stejně, jako tento lesk, v Central parku pak stejně jako obal.