Recenze Rhode Snap-On lip case: perfektní řešení pro ty, kteří nechtějí obal od Rhode!

Když Hailey Bieber poprvé představila svůj obal s držákem na balzám na rty Rhode, doslova pobláznila celou ameriku a ze dne na den se z pouhé manželky Justina Biebara stala milionářka, která následně firmu prodala za více než miliardu dolarů. Takový úspěch dokázal jediný nápad ve spojení se slavným jménem.
Fotogalerie
Letos se Rhode rozhodl, že kromě obalů na telefon bude nabízet také jednoduché MagSafe řešení, které si můžete připevnit jak na jakýkoli telefon s MagSafe, tak hlavně na vaše vlastní obaly. Pod názvem Snap-On Lip Case se skrývá v podstatě ta nejdůležitější zadní část ikonického obalu Rhode, tedy ta, která drží samotný balzám na rty.
Jedná se o gumovou placku podobnou peněženkám pro MagSafe, která má na sobě ikonický držák na lesk na rty Rhode. Samotné lesky používá moje manželka už zhruba rok a je s nimi nadmíru spokojená. Poměr cena/výkon je skvělý a peptidy dělají svoje. Rhode Snap-On Lip Case se samozřejmě přichytí k iPhonu pomocí magnetu MagSafe a Rhode v tomto ohledu rozhodně nešetřilo. Na telefonu drží tento držák jako přibitý, což je důležité proto, abyste z něj mohli vytáhnout lesk a opět jej tam vložit, aniž by se držák odděloval od telefonu nebo se na jeho zádech pohyboval. Toho se opravdu nemusíte bát — funkčnost je totiž naprosto stejná jako v případě obalu a držák se při používání lesku od telefonu nijak neodděluje.
Pokud vás tedy neoslovil samotný obal, což se může stát zejména kvůli jeho masivnosti na telefonu, který kvůli tomu výrazně zvětší svůj objem, ale zároveň chcete mít svůj lesk stále po ruce, pak je tato novinka ideálním řešením. Originál se prodává výhradně na rhodeskins.com, a to i přesto, že samotné lesky a další kosmetiku již koupíte také v síti Sephora v USA. Bohužel rhodeskins.com zatím stále posílá zboží jen do omezeného počtu zemí, mezi které ČR nepatří.