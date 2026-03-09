iPhone 17e v prvních recenzích boduje! Co na něj ve světě říkají?

Apple začne už ve středu prodávat nový iPhone 17e a první recenze na tento model s cenovkou 599 dolarů jsou už venku. Valná většina novinářů, kterým se již novinka dostala do rukou, se pak shoduje na tom, že jde o povedený a dostupný iPhone, který nabízí několik příjemných vylepšení. Zároveň ale svými kompromisy docela dobře ukazuje, proč může být pro řadu lidí výhodnější připlatit si za klasický iPhone 17.
Jedním z prvních, kdo novinku otestoval, je známý youtuber Brian Tong. Ten označuje iPhone 17e za solidní upgrade především pro majitele starších modelů, jako je iPhone SE nebo iPhone 11. Velkým plusem je podle něj hlavně vyšší základní úložiště a návrat MagSafe, který u levnějších iPhonů v minulosti chyběl.
Pozitivně se k telefonu staví i redakce TechRadar, která chválí novou barevnou variantu Soft Pink a také výkon čipu A19. Ten je podle jejich zkušeností v běžném používání více než dostatečný. Zároveň ale upozorňují na některé kompromisy, které iPhone 17e odlišují od dražších modelů – například absenci always-on displeje nebo 120Hz obnovovací frekvence.
Fotogalerie
Podle recenzentů ale nejde o žádnou revoluci, spíš o postupné vylepšení konceptu, který Apple nastavil už u iPhonu 16e. Ten přinesl modernější design a definitivně se rozloučil s tlačítkem Home známým z řady iPhone SE. iPhone 17e na tento základ navazuje a snaží se celý balíček udělat ještě o něco atraktivnější. Vedle nové barvy je největší změnou čip A19 a také dvojnásobná kapacita základního úložiště. Zatímco předchůdce začínal na 128 GB, iPhone 17e startuje rovnou na 256 GB, a to při zachování stejné ceny 599 dolarů.
Ne všichni recenzenti jsou ale z novinky stejně nadšení. The Verge například telefon shrnuje poměrně výstižně jako „dobrý, ale pravděpodobně byste si ho kupovat neměli“. Důvod je jednoduchý – klasický iPhone 17 stojí jen o 200 dolarů víc a za tento příplatek nabízí poměrně dlouhý seznam vylepšení. Pokud si tedy můžete dovolit připlatit, podle The Verge dává větší smysl právě standardní model.
CNET zase upozorňuje, že některé kompromisy jsou na iPhonu 17e viditelné na první pohled. Rámečky kolem displeje jsou o něco silnější než u dražších modelů, chybí Dynamic Island a místo něj zde najdete klasický výřez. Displej navíc zůstává na 60 Hz, takže zde nenajdete ani always-on režim. Na druhou stranu právě tyto ústupky pomáhají držet cenu nízko a pro většinu uživatelů nemusí být zásadním problémem. Podle CNET tak iPhone 17e stále představuje velmi solidní volbu pro lidi, kteří chtějí moderní iPhone, ale nechtějí za něj utratit výrazně víc peněz.
Podobně to vidí i Engadget, který telefon označuje jednoduše jako ekonomickou volbu. iPhone 17e podle nich splňuje všechny základní požadavky na moderní smartphone a pro velkou část uživatelů může být naprosto dostačující. Apple navíc v poslední době čím dál víc tlačí právě na dostupnější zařízení. Vedle iPhonu 17e představil například i nový MacBook Neo, který má podobnou filozofii – nabídnout solidní výkon a moderní výbavu za výrazně nižší cenu než prémiové modely.
Za 599 dolarů tak iPhone 17e vychází zhruba na polovinu ceny iPhonu 17 Pro nebo iPhonu Air a zároveň je o 200 dolarů levnější než základní iPhone 17. A právě to je jeho hlavní kouzlo. Nabízí většinu toho, co lidé od iPhonu očekávají, jen za výrazně přístupnější cenu. Zároveň ale nepřímo ukazuje, proč může být pro některé zákazníky lákavé připlatit si za vyšší model.