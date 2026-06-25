Hackeři se údajně dostali k plánům iPhone 18 Pro. Uniknout měly i informace o čipu A20 Pro či novém modemu

Apple řeší další bezpečnostní problém, který může mít mnohem větší dopad, než se na první pohled zdá. Po nedávném kybernetickém útoku na indickou společnost Tata Electronics, jednoho z nejdůležitějších výrobních partnerů Applu, se totiž na internetu objevily informace o údajném úniku citlivých dokumentů týkajících se budoucích produktů. Mezi nimi mají být mimo jiné schémata základních desek připravovaného iPhonu 18 Pro, podklady k čipu A20 Pro nebo dokumentace k nové generaci modemu C2. Jejich pravost potvrdil před pár minutami i spolehlivý portál AppleInsider.
Apple pravost dokumentů zatím nepotvrdil
Za útokem má stát hackerská skupina World Leaks, která tvrdí, že z interních systémů Tata Electronics získala přes 630 GB dat a více než 200 tisíc souborů. Výzkumníci, kteří měli možnost část uniklých materiálů prohlédnout, narazili na dokumenty označené jako důvěrné materiály Applu, výrobní specifikace i podklady související s budoucími zařízeními. Apple zatím pravost těchto konkrétních souborů nepotvrdil a podle dostupných informací celou situaci intenzivně vyšetřuje.
Podle AppleInsideru se mezi uniklými materiály nachází i schémata základních desek iPhonu 18 Pro, která zmiňují dosud nepředstavený procesor A20 Pro a také modem C2, jenž by měl navázat na letošní první generaci vlastního modemu Applu. Pokud jsou dokumenty autentické, jde o vůbec první konkrétnější pohled na hardware budoucí generace iPhonů.
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Pro Apple je to citlivá záležitost
Přestože podobné úniky obvykle neodhalí kompletní podobu finálních produktů, mohou konkurenci nabídnout cenné informace o směru vývoje nebo použitých technologiích. Apple navíc v posledních letech přesouvá stále větší část výroby do Indie, kde Tata Electronics hraje čím dál důležitější roli při montáži iPhonů.
Dobrou zprávou je alespoň to, že samotná výroba podle vyjádření společnosti Tata Electronics nebyla kybernetickým útokem nijak narušena a továrny pokračují v provozu. Zda se mezi zveřejněnými soubory skutečně nacházejí autentické materiály týkající se iPhonu 18 Pro, A20 Pro nebo modemu C2, však ukáže až další vyšetřování. Apple se k celé záležitosti zatím veřejně nevyjádřil.