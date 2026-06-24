iPhone Ultra může být finanční propadák. Za rok má ztratit hodnotu jako žádný jiný iPhone před ním

O prvním skládacím iPhonu se v posledních měsících mluví prakticky neustále. Apple jej má podle stále většího množství zdrojů představit už letos na podzim po boku řady iPhone 18 Pro, přičemž cena by se měla pohybovat kolem hranice 2000 dolarů. Právě astronomická cenovka však může mít podle nové analýzy jeden nepříjemný vedlejší efekt. Pokud totiž bude nový model kopírovat vývoj současných skládacích telefonů, jeho hodnota po roce používání doslova spadne z útesu.
Podle studie společnosti SellCell, která analyzovala vývoj cen použitých telefonů značek Apple, Samsung, Google, Motorola či OnePlus, patří skládací smartphony k zařízením s vůbec nejrychlejším poklesem hodnoty. V průměru totiž během prvních dvanácti měsíců ztratí téměř 65 % své původní ceny. Pokud by se stejný scénář opakoval i u skládacího iPhonu, telefon s cenovkou kolem 2000 dolarů by měl po roce hodnotu jen zhruba 700 dolarů. Jinými slovy, jeho majitel by přišel o téměř 1300 dolarů.
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Apple by mohl překvapit
Na druhou stranu je potřeba dodat, že Apple bývá v tomto směru dlouhodobě výjimkou. Zatímco většina výrobců ztrácí hodnotu velmi rychle, iPhony si cenu drží výrazně lépe. Aktuální řada iPhone 16 si podle stejné studie po roce zachovává více než polovinu své původní hodnoty, což je nejlepší výsledek mezi velkými výrobci smartphonů. Pokud by si tedy skládací iPhone vedl podobně jako klasické modely Applu, jeho cena by po roce mohla být okolo 1000 dolarů. Ani to ale není zrovna malý propad.
Zajímavé je, že se tato studie objevuje v době, kdy se kolem skládacího iPhonu začíná šuškat stále více konkrétních detailů. Zařízení má nabídnout velký vnitřní displej o úhlopříčce přibližně 7,8 palce, menší vnější obrazovku, zcela nový pant a údajně i minimálně viditelný ohyb displeje, který je dnes jedním z největších problémů konkurence. Apple však zároveň podle zákulisních informací řeší komplikace s výrobou a dosažením dostatečných výrobních kapacit.
Ať už bude realita jakákoliv, jedno je jisté. Pokud Apple skutečně vstoupí do světa skládacích telefonů, nepůjde o zařízení pro každého. Vedle vysoké pořizovací ceny totiž budou muset zájemci počítat i s tím, že případný pozdější prodej nemusí být zdaleka tak výhodný, jak jsou dnes majitelé klasických iPhonů zvyklí.