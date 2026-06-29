Apple vydal iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 a macOS 26.5.2 pro veřejnost

Přestože se zraky valné většiny jablíčkářů v současnosti upínají k iOS 27 a dalším nedávno představeným operačním systémům z dílny Apple, kalifornský gigant si na dnešní večer připravil další minoritní aktualizace aktuálních OS. Řeč je konkrétně o iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 a macOS 26.5.2, které jsou dostupné všem majitelům kompatibilních iPhonů, iPadů a Maců.
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Co se týče obsahu aktualizací, asi nikoho nepřekvapí, že se v nich Apple zaměřuje primárně na opravy chyb, které systémy obsahují. Nečekejte tedy nic nového, ale spíš vyšší bezpečnost, která však ve výsledku rozhodně potěší – tím spíš, když jsou Apple produkty dlouhodobě vnímány coby jedny z nejbezpečnějších, ke kterým se dá v rámci běžné elektroniky dostat. Co se pak týče instalace, tu provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. V případě iPhone 17 Pro se pak jedná o docela drobný update. Můj iPhone totiž hlásí velikost 721,4 MB, což řadí aktualizaci mezi ty menší.