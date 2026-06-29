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Apple vydal iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 a macOS 26.5.2 pro veřejnost

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože se zraky valné většiny jablíčkářů v současnosti upínají k iOS 27 a dalším nedávno představeným operačním systémům z dílny Apple, kalifornský gigant si na dnešní večer připravil další minoritní aktualizace aktuálních OS. Řeč je konkrétně o iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 a macOS 26.5.2, které jsou dostupné všem majitelům kompatibilních iPhonů, iPadů a Maců. 

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
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Co se týče obsahu aktualizací, asi nikoho nepřekvapí, že se v nich Apple zaměřuje primárně na opravy chyb, které systémy obsahují. Nečekejte tedy nic nového, ale spíš vyšší bezpečnost, která však ve výsledku rozhodně potěší – tím spíš, když jsou Apple produkty dlouhodobě vnímány coby jedny z nejbezpečnějších, ke kterým se dá v rámci běžné elektroniky dostat. Co se pak týče instalace, tu provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. V případě iPhone 17 Pro se pak jedná o docela drobný update. Můj iPhone totiž hlásí velikost 721,4 MB, což řadí aktualizaci mezi ty menší. 

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Apple produkty můžete zakoupit u iStores
macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
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Zdroj
Diskuze
iPadOS 26

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