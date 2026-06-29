Datum představení iPhone 18 Pro je s předstihem venku

Apple sice zatím rozesílání pozvánek na svou tradiční zářijovou keynote ani zdaleka neřeší, to ale neznamená, že už nelze poměrně přesně odhadnout, kdy se uskuteční. Právě o to se nyní pokusil známý reportér agentury Bloomberg Mark Gurman, který na základě dlouholeté historie Applu vytipoval dva nejpravděpodobnější termíny představení iPhonů 18 Pro.
Ve hře jsou dvě data
Podle Gurmana připadá v úvahu buď úterý 8. září, nebo středa 9. září 2026. Apple totiž své podzimní keynote tradičně pořádá v prvním úterý nebo středu po americkém svátku Labor Day. Ten letos připadá na pondělí 7. září, což podle něj může sehrát důležitou roli.
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Právě kvůli Labor Day totiž Gurman považuje za o něco pravděpodobnější středu 9. září. Apple by díky tomu získal jeden den navíc na přesuny novinářů, partnerů i zaměstnanců do kalifornského Apple Parku, aniž by musel organizovat akci bezprostředně po státním svátku. Přesně tento scénář už navíc firma v minulosti několikrát zvolila.
Nepůjde jen o nové iPhony
Pokud se Gurmanova předpověď potvrdí, čeká nás jedna z nejzajímavějších keynote posledních let. Vedle iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max by totiž měl Apple vůbec poprvé představit také svůj skládací iPhone, o kterém se zatím nejčastěji mluví jako o iPhonu Ultra. Na stejné akci se očekává i premiéra nové generace Apple Watch. Naopak základní iPhone 18 a nová generace iPhonu Air mají podle dosavadních informací dorazit až na jaře 2027 v rámci nové strategie rozděleného uvádění telefonů.
Je samozřejmě potřeba připomenout, že Apple zatím žádné datum oficiálně nepotvrdil. Mark Gurman ale patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější zdroje informací o plánech Applu a při podobných odhadech se opírá především o historický harmonogram společnosti. Pokud tedy nedojde k nějaké nečekané změně, je velmi pravděpodobné, že se světu nové iPhony představí právě 8. nebo 9. září. A upřímně, v redakci jsme nedávno tipovali stejný termín, byť jen proto, že Apple v posledních letech své iPhony představuje co nejvíc na začátku září, aby je následně dostal na pulty obchodů co nejrychleji. Přitom v minulosti nebylo výjimkou, že se nové iPhony začaly prodávat třeba až na úplném konci září.
ten design 17 pro a 18pro je naprosto otřesný a žádné barvy to nezachrání!!!!