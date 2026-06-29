Analytik šokuje: iPhone 18 možná přijde o část AI funkcí. Apple prý kvůli tomu zvolí nečekaný kompromis

Apple se možná dostává do poměrně nepříjemné situace. Ještě před pár dny se totiž objevily informace, že základní iPhone 18 dostane 12 GB operační paměti, díky čemuž zvládne všechny nové AI funkce chystaného iOS 27. Nejnovější zpráva známého analytika Ming-Chi Kua ale tvrdí něco úplně jiného. Podle něj totiž Apple nakonec nasadí jen 9 GB RAM. A právě to otevírá velmi zajímavou otázku – nepřijde základní iPhone 18 o část funkcí Apple Intelligence?
Zatímco současný iPhone 17 disponuje 8 GB RAM, iPhone 18 by si měl polepšit právě na 9 GB. Na první pohled jde sice o posun správným směrem, problém je ale v tom, že Apple už letos u iOS 27 nastavil hranici pro ty nejpokročilejší AI funkce na 12 GB operační paměti. Právě proto jsou některé novinky dostupné jen na výkonnějších modelech, zatímco základní iPhone 17 o ně přichází.
Apple stojí před nepříjemným rozhodnutím
Pokud se informace o 9 GB RAM potvrdí, bude mít Apple v podstatě dvě možnosti. Tou první je ponechat minimální požadavek na 12 GB paměti. V takovém případě by ale úplně nový iPhone 18 nepodporoval všechny funkce iOS 27 a Apple Intelligence, což by působilo přinejmenším zvláštně. Jen těžko si totiž lze představit, že by firma prodávala zcela nový telefon, který by už při uvedení na trh neuměl vše, co jeho nejnovější systém nabízí.
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Druhou možností je, že Apple své AI modely ještě lépe optimalizuje a sníží minimální hardwarové požadavky právě na 9 GB RAM. Díky tomu by se všechny funkce dostaly i na základní iPhone 18, aniž by firma musela zdražovat telefon použitím dražších paměťových čipů. Právě tato varianta se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobnější.
Paměťové čipy jsou stále větší problém
Za změnou specifikací navíc nemusí stát jen technické důvody. Celý technologický průmysl totiž aktuálně bojuje s prudkým růstem cen paměťových čipů, které jsou kvůli masivnímu rozvoji umělé inteligence stále dražší. Apple už v posledních dnech kvůli tomu zdražil Macy, iPady i další produkty a podle analytiků hledá cesty, jak u některých zařízení výrobní náklady alespoň částečně udržet pod kontrolou. Právě operační paměť je jednou z oblastí, kde může firma ušetřit nejvíce.
Je ale potřeba připomenout, že do představení základního iPhonu 18 zbývá ještě mnoho měsíců. Apple jej má podle současných informací uvést až na jaře 2027 společně s modelem iPhone 18e, protože od příštího roku přechází na nový harmonogram představování telefonů. Do té doby se tak může finální konfigurace ještě několikrát změnit. Jedno je ale už nyní poměrně jasné. Umělá inteligence začíná čím dál více ovlivňovat nejen software, ale také samotný hardware iPhonů. A právě množství operační paměti se zřejmě stane jedním z nejdůležitějších parametrů budoucích generací.