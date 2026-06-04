Unikla tloušťka iPhone 18 Pro Max!

iPhone 18 Pro Max možná nakonec nebude taková „cihla“, jak se v předešlých týdnech a měsících spekulovalo. Podle nových informací známého leakera Ice Universe totiž zůstane tloušťka chystané novinky na stejné hodnotě jako u jejího předchůdce. Jinými slovy, příští nejvybavenější iPhone by měl měřit 8,75 mm, stejně jako současný iPhone 17 Pro Max.
Tato informace je o to zajímavější, že právě Ice Universe ještě letos na jaře tvrdil pravý opak. Tehdy totiž hovořil o tom, že Apple kvůli novému hardwaru telefon mírně zesílí. Podobným směrem se vydaly i další zákulisní informace, podle kterých měl být iPhone 18 Pro Max dokonce nejtěžším iPhonem v historii. Leaker Instant Digital například už loni naznačil, že hmotnost telefonu by mohla překročit hranici 240 gramů, čímž by překonal i iPhone 14 Pro Max.
Pokud se však aktuální tvrzení potvrdí, bude muset Apple případné novinky vměstnat do prakticky stejného těla jako letos. To ale rozhodně neznamená, že by telefon nemohl přibrat na váze. Hmotnost totiž mohou ovlivnit nové komponenty uvnitř zařízení, aniž by se změnily jeho vnější rozměry.
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Právě vnitřní konstrukce má být jednou z oblastí, na které se Apple u příští generace zaměří. Podle leakera Digital Chat Station by totiž měl iPhone 18 Pro Max dostat větší baterii s kapacitou mezi 5100 a 5200 mAh. Pro srovnání, současný iPhone 17 Pro Max disponuje baterií s kapacitou 5088 mAh. Na první pohled nejde o dramatický rozdíl, nicméně Apple je známý tím, že dokáže i relativně malé navýšení kapacity zkombinovat s efektivnějším čipem a dosáhnout tak citelného prodloužení výdrže.
Spekuluje se také o dalších vylepšeních. Ve hře je například menší Dynamic Island, nová generace modemu Apple C2, přepracované tlačítko Camera Control nebo hlavní fotoaparát s variabilní clonou. Displej by měl nicméně zůstat beze změn a nadále nabídnout úhlopříčku 6,9“.
Zajímavé je i vysvětlení samotného leakera, proč se letos údajně nechystá více viditelných změn. Podle něj totiž Apple soustředí velkou část vývojových kapacit na svůj první skládací iPhone, o kterém se v posledních měsících čím dál intenzivněji šušká. Právě ten by měl dorazit po boku řady iPhone 18 už letos v září a stát se jednou z největších hardwarových novinek Applu za poslední roky.
Ať už jsou současné spekulace pravdivé či nikoliv, začíná být zřejmé, že Apple letos možná vsadí spíše na evoluci než revoluci. O to zajímavější pak bude sledovat, zda si všechny velké novinky skutečně schovává právě pro svůj dlouho očekávaný skládací model.