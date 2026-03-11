iPhone 18 Pro Max bude tlustší než jeho předchůdce, vydrží však ještě déle

Zdá se, že letošní generace největšího iPhonu bude opět o něco robustnější. Tvrdí to alespoň zdroje známého leakera Ice Universe, podle kterých chystaný iPhone 18 Pro Max mírně přibere. Zatímco současný iPhone 17 Pro Max totiž měří přibližně 8,75 mm, jeho nástupce by měl mít zhruba 8,8 mm.
Ačkoliv jde na první pohled o rozdíl, který v praxi téměř nepoznáte, dost možná se jedná o náznak velmi zajímavého upgradu. Už dříve totiž jiný známý leaker Instant Digital tvrdil, že nový model bude zároveň i těžší s tím, že jeho hmotnost by mohla překročit hranici 240 gramů. Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Podle leakera totiž Apple plánuje nasadit větší baterii, jejíž kapacita by se měla pohybovat zhruba mezi 5 100 až 5 200 mAh, což by znamenalo drobný nárůst oproti přibližně 5 088 mAh u iPhone 17 Pro Max. Větší baterie by pak velmi pravděpodobně přinesla i delší výdrž na jedno nabití, což je u velkých iPhonů jedna z vlastností, na kterou Apple dlouhodobě sází.
Svým způsobem dobrou zprávou je pak to, že se velikost displeje podle všeho měnit nebude. iPhone 18 Pro Max by tedy měl zůstat u 6,9“ panelu stejně jako současná generace, takže se jeho ovladatelnost jednou rukou minimálně nezhorší. Displej se však přeci jen trochu promění, dočkat by se totiž měl například menšího Dynamic Islandu či vyššího maximálního jasu. Dále se u telefonu počítá s nasazením 5G modemu Apple C2, jednodušším ovládání fotoaparátu a také o vylepšeném hlavním snímači s variabilní clonou. Novinka se tedy rýsuje poměrně zajímavě.