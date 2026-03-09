Samsung tohle neumí: Každý nový iPhone má teď funkci, kterou žádný Galaxy nenabízí

Apple udělal s příchodem iPhonu 17e malou, ale důležitou změnu, kterou si dost možná my jakožto jablíčkáři tak úplně neuvědomuje, avšak fanoušci jiných značek nám ji mohou závidět. Poprvé od roku 2020 totiž mají všechny aktuálně prodávané iPhony jednu praktickou hardwarovou funkci, kterou přitom nenabízí žádný telefon Samsungu. Řeč je o technologii MagSafe, která slouží nejen k nabíjení, ale taktéž k přichycení příslušenství či přímo telefonu k něčemu.
Zajímavé přitom je, že Samsung podobnou funkci stále nenabízí ani ve svých nejdražších telefonech. Podle vedení mobilní divize firmy je důvod poměrně prostý: většina lidí používá kryty, které mohou magnety obsahovat. Samsung tak raději dle svých slov využívá prostor uvnitř telefonu jinak, například pro větší baterii nebo tenčí konstrukci. Přesto firma přiznává, že magnetickou technologii stále zkoumá a nevylučuje její budoucí integraci.
Apple ale ukazuje, že to jde i jinak. Magnety totiž zvládl integrovat dokonce i do extrémně tenkého iPhonu Air, aniž by to zásadně ovlivnilo výdrž baterie nebo tloušťku zařízení. Zatímco tak u iPhonů je magnetické příslušenství standard, u telefonů Samsungu závisí kvalita řešení hlavně na výrobcích krytů, což může být občas docela průšvih, jak ostatně můžeme znát i my taktéž z krytů. Tak či onak, mít MagSafe zabudovaný přímo v telefonu je řešení, které je prostě fajn a které si osobně prakticky denně užívám.