Applu unikly nákresy ohebného iPhone Fold! Takto bude nejočekávanější telefon letoška vypadat

Není žádným tajemstvím, že se Apple letos chystá světu představit svůj první ohebný iPhone. Stát by se tak mělo konkrétně v září a jak se zdá, minimálně o jeho vzhledu je již víceméně jasno. V posledních měsících jej totiž potvrdila celá řada na sobě nezávislých zdrojů, přičemž před pár hodinami jsme se dočkali dalšího, neméně důležitého potvrzení. To pochází konkrétně o leakera Sonnyho Dicksona, který je proslulý tím, že na svých sítích sdílí vždy jen to, čím si je 100% jistý a na co tedy vsází. Schémata iPhonu Fold, která zveřejnil, jsou tedy pravděpodobně přesně tím, co od skládacího iPhone na podzim čekat.
Na zveřejněných snímcích je vidět zadní strana telefonu, která připomíná kamerový modul u iPhonu Air, jen s tím rozdílem, že místo jediné kamery má modul hned dvě. Telefon má podle renderů zaoblené dva rohy a zbývající dva, kde bude pant, jsou hranaté, aby se přístroj mohl pohodlně složit. Mimochodem, osobně si myslím, že když Apple u iPhonu Fold nasadí kamerový modul á la iPhone Air se dvěma foťáky, druhá generace Airu se dočká stejného řešení. Druhý foťák – ať už teleobjektiv či ultraširokoúhlý foťák – mi totiž při testování Airu docela chyběl.
Fotogalerie
Rendery však ukazují i to, jak by iPhone Fold vypadal v otevřeném stavu. V levém horním rohu je například vyznačeno místo pro přední kameru a další obrázek zobrazuje telefon z boku, jak v otevřeném, tak ve složeném režimu s viditelným vnějším displejem. Dynamic Island se tedy nekoná, s čímž se však počítá už poměrně dlouho právě s ohledem na spoustu dřívějších úniků informací.
Pokud se pak ptáte na co, na základě čeho bereme my, potažmo pak Sonny Dickson víceméně jistotu v tom, že se díváme na vzhled chystaného ohebného modelu, odpověď je jednoduchá. Právě v tomto období roku se totiž designové soubory iPhonů začínají objevovat online častěji, a současné úniky zároveň potvrzují většinu posledních spekulací o chystaném skládacím modelu. Vše tedy dokonale zapadá do tradičního scénáře příchodu Apple novinek.