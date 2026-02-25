První ohebný iPhone dorazí letos! Apple už chystá jeho výrobu

Apple podle všeho definitivně zařadil vyšší rychlostní stupeň. Jeho první skládací iPhone má totiž zamířit do výroby ještě letos, což naznačuje, že premiéra je skutečně na dohled. Tvrdí to alespoň čínský leaker vystupující na Weibu pod přezdívkou „Fixed Focus Digital“, podle kterého už Apple rozeslal objednávky na výrobní linky. A právě díky tomu se ven dostaly i velmi zajímavé technické detaily.
Řeč je konkrétně o ohybu v místě překladu 7,8“ vnitřního displeje. Pokud totiž něco dlouhodobě trápí skládací telefony napříč trhem, je to právě viditelná a hmatatelná rýha uprostřed panelu. Apple si je toho zjevně velmi dobře vědom a podle úniku má být hloubka překladu stlačena pod 0,15 mm. Jinými slovy, drážka v místě ohybu má být extrémně mělká, a tedy méně patrná jak pro oko, tak pro prst.
Stejně tak má být pod kontrolou i takzvaný crease angle, tedy úhel, který v místě překladu vzniká při rozložení displeje. Ten má být menší než 2,5 stupně, což naznačuje plynulejší přechod bez výrazného „zlomu“ uprostřed obrazovky. Konkurence podobná čísla standardně nezveřejňuje, takže přímé srovnání chybí. Přesto už delší dobu kolují informace, že Apple vsadil na zcela nový typ panelu vyvinutý ve spolupráci se Samsungem, který dosud nebyl u žádného skládacího zařízení použit. V zákulisí se o něm mluví jako o prakticky bezviditelném, někteří dokonce hovoří o tom, že „žádný ohyb“ neuvidíte vůbec.
Podle dřívějších zpráv má mít zařízení po rozložení 7,8palcový hlavní displej a na vnější straně 5,5palcový krycí panel. Konstrukčně má jít o „knižní“ řešení podobné modelu Samsung Galaxy Z Fold, nikoli o véčkový formát. Tělo má být při rozložení tenké pouhých 4,5 mm, po zavření pak mezi 9 až 9,5 mm, což by z něj udělalo jeden z nejtenčích skládacích telefonů na trhu.
Analytik Ming-Chi Kuo navíc tvrdí, že se můžeme těšit na dva zadní fotoaparáty, jednu přední kameru a návrat Touch ID, které má být integrováno do bočního tlačítka napájení. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o poměrně odvážnou kombinaci moderní konstrukce a osvědčené biometrie.
Představení by mělo proběhnout letos v září po boku modelů iPhone 18 Pro. A pokud se skutečně naplní očekávání, půjde o největší změnu formátu iPhonu od roku 2007, kdy svět poprvé spatřil úplně první iPhone. Apple tak může stát na prahu další výrazné kapitoly své historie. A tentokrát se nebude lámat jen displej, ale možná i celé vnímání toho, jak má iPhone vlastně vypadat.