První ohebný iPhone bude levnější a tenčí než iPad Pro! Kolik bude stát?

Apple sice letos představí řadu iPhone 17, ale už nyní se objevují nové informace o skládacím iPhonu Fold. A pokud se potvrdí, bude to telefon, který překvapí nejen konstrukcí, ale i cenou.

Cena pod 2 000 dolarů? Apple tlačí náklady dolů

Podle nové zprávy analytiků ze společnosti UBS by se skládací iPhone mohl prodávat za 1 800 až 2 000 dolarů (u nás tedy kolem 60 000 Kč). Dříve se přitom očekávalo, že cena překročí 2 500 dolarů. UBS uvádí, že Apple snižuje náklady na komponenty jako paměti, procesory a fotoaparáty, zatímco prémiové materiály zdražují konstrukci a panty.

Výrobní cena iPhonu Fold by podle odhadů mohla být pouze 759 dolarů, což je dokonce o 4 % méně než u konkurenčního Samsung Galaxy Z Fold SE. Apple by si tak mohl zachovat ziskovou marži mezi 53 % a 58 %, podobně jako u jiných prémiových zařízení.

Známý analytik Ming-Chi Kuo dříve odhadoval cenu nad 2 500 dolarů, ale nové informace dávají naději, že by skládací iPhone mohl být dostupnější než se čekalo.

Rekordní tenkost: jen 4,8 mm v rozloženém stavu

Další spekulace potvrzují, že Apple chce zaujmout i konstrukčním řešením. Podle zdroje Instant Digital bude iPhone Fold v rozloženém stavu tlustý pouze 4,8 mm. To z něj učiní nejtenčí produkt v historii Applu.

Dosud nejtenčím zařízením Applu byl iPad Pro s čipem M4 o tloušťce 5,1 mm. Skládací iPhone by tak tento rekord překonal. Ve složeném stavu se očekává tloušťka kolem 9,5 mm, což je mírně více než u Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), ale stále v konkurenceschopné hranici.

Pokud se spekulace potvrdí, skládací iPhone přinese kombinaci tenkého těla, nižší ceny a prémiových materiálů. To by z něj mohlo udělat jeden z nejzajímavějších produktů Applu pro rok 2026 – a zároveň vstupenku do nového segmentu prémiových skládacích telefonů.