iPhone Fold: kdy dorazí, kolik bude stát a co od prvního skládacího iPhonu čekat

Apple se podle stále silnějších indicií chystá vstoupit do světa skládacích telefonů. Zařízení, které se neoficiálně označuje jako iPhone Fold, má dorazit v tomto roce a půjde o jeden z technologicky nejambicióznějších produktů Applu posledních let. Spekulace kolují už dlouho, ale tentokrát se shodují jak analytici, tak zdroje z dodavatelského řetězce.
Konstrukce
iPhone Fold má vsadit na konstrukci typu kniha podobnou řadě od Samsungu Galaxy Z Fold. Ve složeném stavu by měl být silný zhruba 9–9,5 mm, po rozevření pak pouhých 4,5–4,8 mm. Apple má použít titanový rám, zatímco pant bude kombinací titanu a nerezové oceli. Cílem je maximální pevnost a eliminace typických slabin dnešních skládacích telefonů.
Velkým tématem je také pant. Apple má využít tekutý kov (liquid metal), který má výrazně omezit opotřebení a pomoci s potlačením ohybu displeje.
Displeje téměř bez ohybu
Po zavření nabídne telefon přibližně 5,3–5,5palcový vnější displej, po otevření pak 7,7–7,8palcový vnitřní panel s rozlišením okolo 2713 × 1920 pixelů. Apple údajně testuje nový typ ochranné vrstvy z transparentního polyimidu, která má být odolnější než řešení konkurence.
Podle několika zdrojů má jít o vůbec první „prakticky bezešvý“ skládací displej na trhu. Pokud se to Applu skutečně podaří, půjde o obrovský rozdíl oproti současným skládacím telefonům.
Fotoaparáty a biometrie
iPhone Fold má nabídnout dvojici 48Mpx zadních fotoaparátů a samostatné přední kamery pro složený i rozložený stav. Vnitřní displej by mohl mít kameru pod panelem, zatímco vnější obrazovka dostane průstřel.
Zajímavým krokem je návrat Touch ID v bočním tlačítku. Apple se tak chce vzdát Face ID kvůli úspoře místa uvnitř zařízení, podobně jako u iPadů.
Výkon, baterie a konektivita
Uvnitř má být nasazen nový modem Apple C2, který přinese lepší energetickou efektivitu a podporu mmWave 5G. Telefon údajně dostane největší baterii v historii iPhonu, s důrazem na vysokou hustotu článků a optimalizaci spotřeby.
Cena a dostupnost
Očekávaná cena se pohybuje mezi 2 000 a 2 500 dolary (u nás by tak měla šplhat nad 60 000 Kč), což z iPhonu Fold udělá vůbec nejdražší iPhone v historii. Apple zatím testuje pouze černou a bílou barevnou variantu.
Masová výroba má začít ve druhé polovině roku 2026, přičemž nejpravděpodobnějším termínem uvedení je podzim 2026. Není ale vyloučen ani odklad na rok 2027.
Podle mě iPhone Fold nevypadá jako experiment, ale jako produkt, který chce rovnou nastavit nová pravidla hry. Pokud Apple skutečně vyřeší ohyb displeje a nabídne typickou kvalitu zpracování, může se stát, že skládací telefony konečně přestanou působit jako kompromis. Cena bude extrémní, ale přesně to odpovídá strategii Applu – nejdřív prémiový produkt, až potom masový trh.