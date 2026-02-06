Výdrž baterie iPhone 18 Pro Max vám vyrazí dech! Poprvé v historii přesáhne 40 hodin

Jestli něco Apple za poslední roky opravdu zásadně zlepšil u svých telefonů, pak je to bezesporu výdrž baterie. Ta sice v minulosti vyloženě špatná nebyla, nicméně dnes se díky velkým bateriím, mimořádně úsporným komponentům i skvěle vyladěnému softwaru řadí iPhony mezi naprostou špičku mezi smartphony. A o to pozitivnější je, že Apple neusíná na vavřínech, ale úroveň výdrže svých telefonů chce stále posouvat. Další výrazným krokem vpřed by pak měl být iPhone 18 Pro Max, který podle čerstvých informací leakera Digital Chat Station nabídne vskutku obří baterii. A my v hloubi duše doufáme, že se Apple v tomto směru neomezí jen na model Pro Max, ale zlepšení se dočká i menší Pro.
V současnosti se suverénně nejdelší výdrží baterie mezi iPhony pyšní model 17 Pro Max s jeho 5088 mAh baterií. Zdroje leakera však tvrdí, že u iPhonu 18 Pro Max půjde Apple ještě dál – konkrétně na zhruba 5100 až 5200 mAh. To sice nemusí na první pohled vypadat jako nějak zásadní kapacitní skok, ale když k tomu přidáme využití 2nm čipu, který by měl být mimořádně úsporný, a nasazení dalších úsporných komponentů v čele s vlastním 5G modemem či čipem pro bezdrátovou komunikaci přes WiFi, Bluetooth a Threads, je velmi pravděpodobné, že se výdrž iPhonu 18 Pro Max přehoupne přes magických 40 hodin. Ostatně, iPhone 17 Pro Max nabízí podle měření Applu výdrž až 39 hodin, takže překonání čtyřicítky je na spadnutí.
Fotogalerie
V souvislosti s lepší výdrží iPhonu 18 Pro Max je pak poměrně zajímavé i to, že i přes zlepšení výdrže to nebude tento model, který dostane největší baterii. Tím by totiž měl být první ohebný iPhone, pro který se údajně počítá s více než 5500 mAh baterií. Zde se ale sluší dodat, že vzhledem k velikosti displejů a tomu, že budou k dispozici hned dva, je poměrně pravděpodobné, že iPhone 18 Pro Max jej svou výdrží překoná.
Co by pak opravdu velmi potěšilo i nás v redakci, je to, aby se díky větší baterii a použití 2nm čipu výdrž zlepšila i u základních modelů, potažmo pak u iPhonu 18 Pro s 6,3“ úhlopříčkou. Ne každému totiž velký telefon vyhovuje ať už kvůli úhlopříčce či vyšší hmotnosti, takže si na vyšší výdrž baterie může nechat zajít chuť. Je sice pravda, že loňské iPhony 17 Pro nás svou výdrží naprosto ohromují, jelikož s nimi končíme den klidně i s o 20 % vyšším nabití baterie než tomu bylo u iPhonu 16 Pro, nicméně pořád je v tomto směru co zlepšovat. Ostatně, čínská konkurence s jejich obřími bateriemi využívajícími modernější technologie je toho krásným důkazem.