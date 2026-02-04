Podívejte se, jak by vypadal iPhone, kdyby u něj Apple použil MagSafe konektor z MacBooků

Pamatujete časy, kdy se iPhone ještě prodával s Lightning konektorem a leakeři se předháněli v předpovědích ohledně toho, co přijde po něm? Psal se tehdy rok 2017 a tyto zprávy vyrůstaly jako houby po dešti zejména na základě nejrůznějších rozhovorů s předními představiteli Applu, ze kterých vyplývalo, že chtěli u iPhonu X mimo jiné změnit i styl nabíjení, respektive pak nabíjecího portu. Znovu se pak tyto zprávy objevily ve chvíli, kdy se začalo v souvislosti s Evropskou unií šuškat o tom, že by mohla do budoucna vyžadovat sjednocení nabíjecích portů. A přestože jsme tehdy byli v redakci přesvědčeni spíš o tom, že se Apple portů raději zcela zbaví, než aby přešel na USB-C či vlastní proprietální řešení, jenž by mu šalamounsky pomohlo Evropskou unii přechytračit, nakonec jsme se v roce 2023 přeci jen prvních iPhonů s USB-C dočkali.
Vraťme se ale ještě o pár let zpět. V rámci spekulací ohledně možného nástupce Lightningu se totiž tehdy začalo šuškat i o tom, zda se Apple nerozhodne na iPhony nasadit MagSafe po vzoru nabíječek MacBooků. MagSafe se sice iPhony nakonec dočkaly, nicméně v jiné podobě, než leckdo čekal. To však ve výsledku nebrání designérům ve snění o tom, že se v budoucnu USB-C za plnohodnotný MagSafe port á la MacBooky přemění. Na to, jak by mohla celá záležitost vypadat, se můžete podívat v galerii níže, která za nás přesně odpovídá tomu, co bychom od MagSafe v iPhonech čekali i my.