Co vše lze připojit do USB-C portu nejnovějších iPhonů

Apple u svých novějších iPhonů učinil krok, o kterém se dlouho spekulovalo – po letech opouští vlastní port Lightning a přechází na standard USB-C. Změna, která může na první pohled působit jako komplikace kvůli nekompatibilitě staršího příslušenství, ve skutečnosti výrazně rozšiřuje možnosti samotných iPhonů i jejich propojení s dalšími zařízeními.
Nové modely tak vstupují do stejného ekosystému konektorů, který už delší dobu používají iPady a Macy. Každý z modelů je nově dodáván s opleteným USB-C kabelem, který poslouží pro nabíjení i běžné datové přenosy. Pokud ale pracujete s většími soubory nebo jste zvyklí přenášet data mezi telefonem a počítačem rychleji, oceníte kabely s podporou USB 3. Právě ty odemykají u modelů Pro přenosové rychlosti až 10 Gb/s, což je výrazný skok oproti možnostem staršího Lightningu.
Ve spojení se 40W nabíjecím adaptérem lze navíc doplnit energii podstatně rychleji než dříve – a to bez nutnosti speciálních magnetických řešení či drahých proprietárních kabelů.
Jeden kabel vládne všem
Jednou z největších výhod USB-C je sjednocení celého portfolia. Stejným kabelem dnes nabijete AirPods 4, iPad, MacBook i iPhone. K tomu se přidává funkce reverzního nabíjení, díky níž může samotný iPhone posloužit jako powerbanka – třeba pro AirPods, chytré hodinky nebo i jiný iPhone. To je užitečné zejména na cestách, kdy nechcete nosit další adaptéry nebo baterie navíc.
Skoro nekonečné možnosti konektivity
USB-C otevírá také mnohem širší možnosti konektivity. iPhone 17 lze jednoduše připojit k externímu monitoru nebo televizi pomocí kabelu USB-C na HDMI, případně využít Apple AV adaptér, pokud potřebujete současně nabíjet. Novinkou je podpora celé škály příslušenství: od USB klávesnic, přes mikrofony a audio rozhraní, až po ethernetové adaptéry pro stabilní kabelové připojení k internetu. Stejně přirozeně fungují i USB-C sluchátka, která není nutné nijak párovat – stačí je zapojit.
Tvůrci obsahu ocení rozšířenou podporu externích úložišť. Prohlížení a přesouvání fotografií a videí je díky USB-C rychlejší, a modely iPhone 17 Pro umožňují dokonce záznam ProRes videa v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu přímo na připojený SSD disk. To je zásadní funkce pro profesionály, kteří pracují s velkými soubory a nechtějí zatěžovat interní úložiště telefonu.
Uživatelé mohou navíc využít multiportové huby, které dovolují připojit monitor, napájení i další zařízení současně. Je však dobré pamatovat na to, že samotný iPhone poskytne jen omezený výkon 4,5 W, takže energeticky náročnější periferie budou vyžadovat vlastní zdroj.
Fotogalerie
Revoluce v konektorech
Přechod na USB-C tak není jen kosmetická úprava, ale výrazné posílení funkčnosti celého iPhonu. Uživatelé získávají rychlejší nabíjení, univerzální konektor, širší kompatibilitu a možnosti, které byly dříve dostupné jen na iPadech nebo počítačích Mac. Pokud jste na iPhone 17 už přešli, nejspíš jste si těchto benefitů všimli sami. A pokud upgrade teprve zvažujete, USB-C může být jedním z důvodů, proč letos změnu udělat.