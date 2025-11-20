Podívejte se, jak vypadá USB-C port z iPhone Air vytištěný na 3D tiskárně pod mikroskopem

Myslíte si, že jste v souvislosti s nedávno představenými iPhony Air a 17 (Pro) již viděli naprosto vše? Pak vás přesvědčíme o opaku. Opravárenští experti z iFixit si totiž nyní posvítili na jeden z nejzajímavějších detailů iPhonu Air, a to na jeho 3D-tištěný USB-C port. O jeho existenci se sice ví už od samotného představení telefonu, nicméně doposud mu nebyla věnována přílišná pozornost. A je to škoda.
Při bližším zkoumání si iFixit všiml na první pohled pro 3D tisk netypického povrchu uvnitř USB-C modulu. Ten připomíná jemný řetízkový vzor, který dokonce ani lidé, kteří se 3D tiskem kovů zabývají roky, nedokázali ihned zařadit. To ve výsledku popřelo starší spekulace, že Apple u USB-C portu sáhl po binder jettingu — tedy metodě, kde se prášek pojí speciálním pojivem. Místo toho iFixit narazil na techniku popsánu v medicínském výzkumu starém zhruba šest let, který se věnoval tvorbě extrémně jemných 10–50µm struktur na titanových površích pomocí pulzní laserové ablace. Tehdy se řešily antibakteriální vlastnosti pro použití v implantátech. U iPhonu Air tyto schopnosti samozřejmě nečekejte, ale základní výrobní postup se zdá být totožný.
Výhod má tento postup hned několik. Nepřehřívá okolní materiál, takže nehrozí deformace ani zabarvení, je výrazně šetrnější na spotřebu energie a minimalizuje množství odpadu. Z hlediska přesnosti i efektivity tak dává Applu jasný smysl. Jen je dobré zdůraznit, že i když se to na první pohled nabízí, tahle technologie nijak neposouvá opravitelnost zařízení. Jinými slovy, tohle opravdu není 3D tisk, který by šel replikovat v domácích podmínkách na běžné tiskárně.
iFixit se ve své analýze dotkl i oblíbené fráze o „aerospace grade“ titanu. Ta zní sice efektně, ale nejde o žádnou oficiální kategorii materiálu. V praxi to znamená jen tolik, že Apple používá kvalitní titan slitý podle standardů běžných v leteckém průmyslu, nic víc, nic míň. Přesto celý rozbor ukazuje jednu věc velmi zřetelně. Apple postupně posouvá 3D tisk kovů z experimentálního okraje do masové výroby. A i když to zatím neznamená revoluci pro servisní techniky, je to další malý důkaz, že výrobní procesy Applu začínají být stejně fascinující jako samotná zařízení.