Kuo: iPhone Air končí fiaskem, Apple takřka zastavil jeho výrobu

Zdá se, že experiment Applu s modelem iPhone Air dopadl přesně opačně, než si kalifornský gigant představoval. Podle nejnovějších informací analytika Ming-Chi Kua totiž poptávka po telefonu naprosto selhala a dodavatelský řetězec už začal škrtat výrobu i dodávky o více než 80 %. Některé komponenty s delší dodací lhůtou dokonce mají být úplně ukončeny už do konce příštího roku. Analytik tak potvrzuje slova zpravodajců z Nikkei, kteří přišli před pár hodinami víceméně se stejným tvrzením.
Kuo tvrdí, že neúspěch iPhonu Air jen potvrzuje, že současné modely iPhone 17 a 17 Pro pokrývají naprostou většinu poptávky po prémiových smartphonech, takže Apple zřejmě nenašel dostatečný prostor pro další produktovou kategorii. Podobné informace v posledních dnech přinesla i japonská Mizuho Securities, podle které má Apple snížit výrobu o milion kusů, a deník Nikkei dokonce hovoří o „prakticky nulovém zájmu“ ze strany zákazníků. Neúspěch tenkého iPhonu ale není úplně výjimkou. Samsung podle asijských zdrojů čelí stejnému problému u svého ultratenkého Galaxy S25 Edge, jehož vývoj další generace měl být kvůli slabým prodejům zrušen.
Apple přitom podobné experimenty s „vedlejšími“ modely zkouší už několik let. Nejprve neuspěl s kompaktním iPhonem mini, poté s větším iPhonem Plus, a nyní se historie opakuje i u tenkého iPhonu Air, který měl zaujmout minimální tloušťkou 5,6 mm, ale přitom přišel o část funkcí. Zda se Applu podaří čtvrtou pozici v iPhone portfoliu zachránit, ukážou až následující roky. V roce 2026 má totiž podle spekulací dorazit zcela nový skládací iPhone, který by mohl do řady přinést svěží vítr a možná i napravit reputaci po nepříliš vzdušném konci iPhonu Air.