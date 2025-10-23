Apple výrazně snižuje výrobu iPhonů Air. Čeká je stejný osud jako iPhony mini či Plus?

O novém iPhonu Air se po uvedení na trh mluvilo jako o jednom z nejambicióznějších projektů jablečné společnosti. Přesto se zdá, že zájem zákazníků zůstává výrazně pod očekáváním. Podle nové zprávy agentury Nikkei Asia společnost výrazně snížila výrobní objednávky tohoto modelu. A to prý na úroveň, která bývá obvyklá až ke konci životního cyklu produktu. Už dřívější signály naznačovaly, že poptávka po nejtenčím iPhonu v historii je slabá. Běžným indikátorem zájmu o nový model bývá, jak rychle se prodlouží dodací lhůty po spuštění předobjednávek. V případě iPhonu Air však dostupnost zůstala po celou dobu okamžitá.
Analytici i výzkumné agentury, například Morgan Stanley či Counterpoint Research, rovněž upozornili, že zatímco iPhone 17 a iPhone 17 Pro Max se prodávají nad očekávání, iPhone Air žádný podobný zájem nevzbudil. Jeden z manažerů dodavatelských firem uvedl, že celkový výrobní plán klesl o zhruba 10 % oproti zářijovým projekcím. Zdroje z dodavatelského řetězce zároveň potvrdily, že slabá poptávka je patrná zejména mimo Čínu, kde se model začal prodávat teprve v minulém týdnu. Přesto pro Apple nejde o katastrofu, neboť společnost dokázala slabší prodeje iPhonu Air kompenzovat vyšší poptávkou po ostatních modelech. Výroba základního iPhonu 17 byla podle Nikkei navýšena přibližně o pět milionů kusů a zvýšily se i objednávky iPhone 17 Pro. Jaký máte názor na iPhone Air?
Překvapuje to někoho?