Nové iPhony 17 jsou trefou do černého! Na dračku jdou jak nejlevnější, tak nejdražší modely

Základní i nejdražší iPhone 17 jdou na dračku. Zájem o novou generaci iPhonů je podle nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research překvapivě vysoký a to především na obou koncích nabídky. Zatímco nejlevnější iPhone 17 táhne prodeje díky atraktivní ceně a dobrému poměru výkonu a výbavy, nejdražší iPhone 17 Pro Max láká prémiové zákazníky především v USA.
Apple si může mnout ruce. Během prvních deseti dnů od uvedení na trh se totiž iPhonů 17 prodalo o 14 % více než iPhonů 16 ve stejném období loni, přičemž prodeje základního modelu vzrostly meziročně o 31 %. Counterpoint uvádí, že poptávku žene především čínský trh, kde se zákazníci na levnější iPhone 17 vrhli díky skvělému poměru ceny a výkonu. Jedním dechem se ale sluší dodat, že i u nás je iPhone 17 beznadějně vyprodaný, což ostatně platí i o modelech z řady pro. V USA je pak největší zájem o iPhone 17 Pro Max, na který operátoři nově nabízejí ještě vyšší dotace. Analytici nicméně upozorňují, že letošní úspěch může souviset s tím, že mnoho uživatelů upgradovalo poprvé od pandemie COVID-19.
Fotogalerie
Z pohledu Applu jde tak či tak o velmi pozitivní signál, kdy po loňském vlažném přijetí modelové řady iPhone 16 se letošní generace jeví jako trefa do černého, přestože toho ve výsledku nemusí na první pohled přinášet až tak moc nového. A to nové ve formě iPhonu Air pak ve většině světa netáhle. Výjimkou je Čína, přičemž i tak jsou jeho prodeje zatím velmi složité vyhodnotit právě vzhledem k tomu, že v této zemi začaly jeho prodeje později než ve zbytku světa. Podle deníku South China Morning Post ale vyprodal zásoby během několika minut od spuštění předobjednávek v Pekingu, Šanghaji i Tchien-ťinu a dodací lhůty se u mnoha konfigurací posunuly až na listopad.
Zatímco tedy střed nabídky ve formě iPhone 17 Pro se prodává stabilně, letošní sezóna jasně ukazuje, že zákazníci se čím dál víc dělí do dvou skupin. Jedni chtějí dostupný, ale moderní iPhone, a druhé zase míří rovnou po nejvyšší výbavě bez kompromisů.