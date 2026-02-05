iPhone 17 Pro Max má nejlepší výdrž baterie na trhu!

Výdrž baterie patří dlouhodobě mezi hlavní faktory při výběru nového telefonu. A nejnovější testy serveru CNET se podívaly tomuto aspektu na zoubek. Bylo otestováno celkem 35 různých smartphonů a porovnaly se nejen jednotlivé modely, ale i celkové výsledky značek. A Apple z testu vyšel jako vítěz, což musí těšit každého, komu o výdrž baterie jde především, což jsem třeba i já.
Na prvním místě se umístil iPhone 17 Pro Max, který překonal i telefony s výrazně větší kapacitou baterie. Přestože má kapacitu baterie „pouze“ 5 088 mAh a nepoužívá nejnovější technologii baterií, dokázal porazit konkurenci díky vysoké energetické efektivitě čipu A19 Pro a velmi těsné provázanosti hardwaru se softwarem. Svým způsobem ale nejde o žádné velké překvapení. Pokud totiž vzpomeneme na poslední roky, iPhony se víceméně vždy umisťovaly na předních příčkách testů výdrže, byť trůn získávaly spíš vyjímečně.
iPhone absolutní vítěz
CNET používá celkem dva standardizované testy. V tříhodinovém testu streamování videa (přes Wi-Fi), s maximálním jasem a baterií nabitou na 100 %, byl iPhone 17 Pro Max vůbec nejlepším telefonem v testu. Stejně dobře si vedl i v 45minutovém zátěžovém testu, který sestává z hraní her, streamování videa, prohlížení sociálních sítí a videohovoru. I zde obsadil první místo. Hned za ním skončily další tři modely Applu, včetně cenově nejdostupnějšího iPhonu 16E.
Fotogalerie
Skvělý výsledek zaznamenal také základní iPhone 17. Ten skončil na děleném druhém místě spolu s OnePlus 15, a to navzdory papírově daleko slabší výbavě. iPhone 17 disponuje baterií s kapacitou 3 692 mAh. OnePlus 15 má 7 300 mAh.
Sečteno podtrženo vyšel Apple z testu jako nejlepší značka s celkovým skóre 91,7 %. Těsně za ním byla společnost OnePlus. Testy tak znovu potvrzují, že samotná kapacita baterie není jediným ukazatelem reálné výdrže. Sám musím potvrdit, že výdrž baterie je u mě aspekt číslo jedna. S výdrží baterie u svého iPhone 15 Pro jsem stále spokojen. Kdybych chtěl jít v tomto směru ještě dál, sáhnu po verzi Pro Max. Odrazují mě ale poměrně velké rozměry. Jak to máte vy?