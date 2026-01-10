Jak jednoduše prodloužit výdrž baterie iPhonu s iOS 26? Toto nenápadné nastavení vám pomůže!

Operační systém iOS 26 loni přinesl uživatelům iPhonu novinku v podobě funkce Adaptivní režim napájení (Adaptive Power Mode). Apple tímto krokem rozšířil dosavadní možnosti správy spotřeby energie a nabízí chytřejší alternativu k tradičnímu Režimu nízké spotřeby. Zatímco ten druhý se snaží šetřit baterii poměrně razantními omezeními, adaptivní režim funguje jemněji a inteligentně – využívá strojového učení a úprav v reálném čase, které uživatel často ani nepostřehne.
Na rozdíl od Režimu nízké spotřeby, který omezuje například automatické stahování dat, deaktivuje některé vizuální efekty a snižuje výkon procesoru, Adaptivní režim napájení se soustředí na nenápadné úpravy. Pokud iPhone zaznamená, že je spotřeba energie vyšší než obvykle, automaticky mírně sníží jas displeje nebo prodlouží dobu zpracování některých úloh, aby se zátěž rozložila a baterie vydržela déle. Apple slibuje, že tato optimalizace probíhá na pozadí bez narušení běžného používání, takže zařízení zůstává svižné a uživatelský zážitek neutrpí.
Adaptivní režim napájení vyžaduje Apple Intelligence, a tedy i dostatečně výkonný čip pro zpracování AI úloh přímo na zařízení. To znamená, že funkce je dostupná jen pro novější modely počínaje iPhonem 15 Pro. Starší modely včetně iPhonu 14 Pro tuto možnost nemají, protože postrádají potřebné hardwarové schopnosti.
Zapnutí funkce je jednoduché a provádí se přímo v Nastavení. Stačí otevřít sekci Baterie, klepnout na Režim napájení a aktivovat přepínač u volby Adaptivní napájení. Po zapnutí už není potřeba nic hlídat – systém bude sám sledovat vaše zvyklosti a v případě potřeby provede úpravy. Režim nízké spotřeby se samozřejmě může stále automaticky spustit, pokud kapacita baterie klesne pod 20 %, ale adaptivní režim funguje nezávisle na něm a v běžném provozu doplňuje jeho funkce.
Adaptivní režim napájení se u řady uživatelů stal jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro prodloužení výdrže baterie. Díky jeho nenápadnému fungování mohou uživatelé získat několik hodin provozu navíc, aniž by museli dělat kompromisy v každodenním používání svého iPhonu.