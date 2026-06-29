Tajný plán na záchranu našich peněženek. Apple riskuje vše, aby zastavil drsné zdražování

Apple se podle nejnovějších informací pouští do velmi neobvyklého kroku. Poté, co minulý týden zdražil řadu svých produktů kvůli prudkému růstu cen paměťových čipů, nyní údajně žádá administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa o povolení nakupovat operační paměti od čínské společnosti ChangXin Memory Technologies (CXMT). Právě ta by totiž mohla Applu pomoci snížit výrobní náklady, má to ale jeden zásadní háček – firma figuruje na americké černé listině kvůli údajným vazbám na čínskou armádu.
Apple hledá cestu, jak zastavit zdražování
Podle informací deníku Financial Times oslovil Apple americké ministerstvo obchodu už před více než měsícem. V posledních týdnech ale své úsilí výrazně zintenzivnil a snaží se získat souhlas Bílého domu s tím, aby mohl paměťové čipy od CXMT nakupovat i přes její kontroverzní postavení. Důvod je poměrně jednoduchý – svět se aktuálně potýká s nedostatkem pamětí, jejichž ceny kvůli obrovské poptávce ze strany AI datacenter prudce rostou.
Právě zdražení paměťových a úložných čipů přimělo Apple minulý týden vůbec poprvé po dlouhé době zvýšit ceny několika produktových řad. Generální ředitel Tim Cook tehdy otevřeně přiznal, že firma už další růst nákladů nedokáže absorbovat a část z nich musí přenést na zákazníky. Zároveň naznačil, že pokud by to americké předpisy umožnily, Apple by se nebránil spolupráci i s čínskými výrobci pamětí.
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Problém nejsou zákony, ale politika
Zajímavé je, že Apple ve skutečnosti nemá nákup čipů od CXMT přímo zakázaný. Čínský výrobce však figuruje na seznamu společností, které Pentagon označuje za firmy napojené na čínskou armádu. Jakákoliv spolupráce s nimi je proto z politického hlediska velmi citlivá a vyžaduje souhlas americké administrativy. Řada amerických politiků už navíc dala najevo, že by podobný krok považovala za velkou chybu, protože by podle nich ještě více posílil závislost amerických technologických firem na Číně.
Jak celá situace dopadne, zatím není jasné. Pokud by ale Apple povolení skutečně získal, mohl by si otevřít cestu k levnějším paměťovým čipům, což by mu pomohlo zmírnit dopady současné paměťové krize. Zda by se to následně promítlo i do cen budoucích iPhonů, iPadů nebo Maců, je však v tuto chvíli předčasné odhadovat.