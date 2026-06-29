Nejvýkonnější Mac od Applu se blíží. M5 Ultra Mac Studio může nabídnout až 768 GB RAM

Přestože Apple v posledních dnech výrazně zdražil většinu své nabídky Maců, jeho plány na letošní hardwarové novinky se podle všeho nemění. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž společnost stále počítá s uvedením nové generace Macu Studio, která dorazí ještě letos a vůbec poprvé nabídne čipy M5 Max a především M5 Ultra. Druhý jmenovaný má přitom posunout výkon desktopových Maců opět o pořádný kus dál.
Zatímco základní konfigurace s čipem M5 Max bude určena především profesionálním fotografům, střihačům videa či vývojářům, skutečnou hvězdou celé nabídky se má stát verze s čipem M5 Ultra. Právě ta má podle uniklých informací nabídnout až 36 výkonných procesorových jader a grafiku s až 80 jádry. Přestože se na první pohled nemusí počet jader oproti současnému M3 Ultra dramaticky měnit, Apple má výkon posunout především díky nové architektuře, rychlejší paměti a dalším optimalizacím.
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Až 768 GB sjednocené paměti
Ještě zajímavější jsou ale informace o operační paměti. Apple údajně interně testuje konfigurace s až 768 GB sjednocené paměti, což by byl vůbec nejvyšší údaj, jaký kdy některý Mac nabídl. Taková kapacita by otevřela dveře zcela novým možnostem především při práci s rozsáhlými AI modely, složitými 3D scénami, filmovou postprodukcí nebo vědeckými simulacemi.
Má to ale jeden háček. Kvůli pokračujícím problémům s dostupností paměťových čipů totiž není vůbec jisté, zda Apple tuto konfiguraci skutečně uvede hned při startu prodeje. Je možné, že nejvyšší varianta dorazí až později, případně nebude dostupná na všech trzích. Právě nedostatek paměťových čipů je ostatně důvodem, proč Apple v posledních dnech zdražil řadu svých produktů.
Co se týče termínu představení, Bloomberg očekává, že nový Mac Studio dorazí ještě letos, pravděpodobně na podzim po boku dalších Maců s čipy M5. Vedle Macu Studio se očekává také příchod prvních MacBooků Pro s čipy M6, zatímco skutečně velký redesign notebooků s OLED displeji má dorazit až v příštím roce.
Pokud tedy patříte mezi profesionály, kteří čekají na další výrazný výkonový skok desktopových Maců, letošní podzim by mohl být velmi zajímavý. Nový Mac Studio s čipem M5 Ultra totiž podle všeho nebude lákat jen vyšším výkonem, ale také možností pracovat s obrovskými objemy dat přímo na lokálním zařízení bez nutnosti spoléhat na cloudová řešení.