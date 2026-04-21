Nový Mac Studio nabírá zpoždění

J. Jan Vajdák
Nejnovější vydání zpravodaje Marka Gurmana z Bloombergu přináší špatné zprávy pro fanoušky jablečných stolních počítačů. Očekávaná nová generace Macu Studio dorazí pravděpodobně až v říjnu. Současné modely se přitom potýkají s obrovskými výpadky v dodávkách a dlouhým čekáním.

Odklad až na podzim

Aktuální Mac Studio (nabízený v konfiguracích s čipy M3 Ultra a M4 Max) hlásí dlouhé dodací lhůty a některé varianty jsou dokonce zcela vyprodané. Hardwarová aktualizace je tak rozhodně na místě. Gurman uvádí, že Apple původně cílil na vydání zhruba v polovině letošního roku.

Apple Mac Studio front 250305 Apple-Mac-Studio-front-250305
Apple Mac Studio M4 Max Adobe Photoshop 250305 Apple-Mac-Studio-M4-Max-Adobe-Photoshop-250305
Apple Mac Studio M4 Max 3D software 250305 Apple-Mac-Studio-M4-Max-3D-software-250305
Apple Mac Studio lifestyle 250305 Apple-Mac-Studio-lifestyle-250305
Apple Mac Studio M4 Max and M3 Ultra chips 250305 Apple-Mac-Studio-M4-Max-and-M3-Ultra-chips-250305
Apple Mac Studio back 250305 Apple-Mac-Studio-back-250305
mac studio monitors display.jpg mac-studio-monitors-display.jpg
Kvůli problémům v dodavatelském řetězci se ale uvedení stroje (s očekávaným čipem M5) o několik měsíců posouvá. Pokud jste tedy doufali v překvapení ještě před červnovou konferencí WWDC, budete zřejmě zklamaní.

Přednost dostaly notebooky

Celý technologický průmysl momentálně čelí bezprecedentnímu nedostatku operačních pamětí a úložišť. Situace se samozřejmě dotýká i Applu a zdá se, že jablečný gigant zkrátka musel dát přednost notebookům. Většina modelů MacBooku Air a Pro je totiž bez problémů skladem (narozdíl od stolních Maců). Většina konfigurací Macu mini a Studia má minimálně měsíční zpoždění a některé nejdou aktuálně objednat vůbec.

Podle mě je logické, že Apple v době krize s komponenty upřednostňuje své nejprodávanější produkty, kterými MacBooky bezesporu jsou. Profesionálové, kteří čekají na extrémní výkon nového Macu Studio, si tak budou muset počkat.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
