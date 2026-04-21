Nový Mac Studio nabírá zpoždění

Nejnovější vydání zpravodaje Marka Gurmana z Bloombergu přináší špatné zprávy pro fanoušky jablečných stolních počítačů. Očekávaná nová generace Macu Studio dorazí pravděpodobně až v říjnu. Současné modely se přitom potýkají s obrovskými výpadky v dodávkách a dlouhým čekáním.
Odklad až na podzim
Aktuální Mac Studio (nabízený v konfiguracích s čipy M3 Ultra a M4 Max) hlásí dlouhé dodací lhůty a některé varianty jsou dokonce zcela vyprodané. Hardwarová aktualizace je tak rozhodně na místě. Gurman uvádí, že Apple původně cílil na vydání zhruba v polovině letošního roku.
Kvůli problémům v dodavatelském řetězci se ale uvedení stroje (s očekávaným čipem M5) o několik měsíců posouvá. Pokud jste tedy doufali v překvapení ještě před červnovou konferencí WWDC, budete zřejmě zklamaní.
Přednost dostaly notebooky
Celý technologický průmysl momentálně čelí bezprecedentnímu nedostatku operačních pamětí a úložišť. Situace se samozřejmě dotýká i Applu a zdá se, že jablečný gigant zkrátka musel dát přednost notebookům. Většina modelů MacBooku Air a Pro je totiž bez problémů skladem (narozdíl od stolních Maců). Většina konfigurací Macu mini a Studia má minimálně měsíční zpoždění a některé nejdou aktuálně objednat vůbec.
Podle mě je logické, že Apple v době krize s komponenty upřednostňuje své nejprodávanější produkty, kterými MacBooky bezesporu jsou. Profesionálové, kteří čekají na extrémní výkon nového Macu Studio, si tak budou muset počkat.