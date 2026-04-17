MacBook Neo hlásí vyprodáno! Apple nestíhá superlevný Mac vyrábět

Nedávno představený MacBook Neo je ze strany Applu naprosto perfektní trefou do černého. Takřka od prvopočátku je totiž tento stroj obrovským hitem, který se prodává rychleji, než ho Apple stíhá prodávat – a to doslova. Zájem je tak silný, že objednávky na oficiálním online Apple Store aktuálně míří až na začátek května, což v praxi znamená, že na duben je vyprodáno. A to de facto po celém světě. Dostupnost až v květnu totiž hlásí jak americký Apple Online Store, tak i český, německý či řada dalších.
S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že se dlouhým dodacím dobám vlastně ani nedá divit. Cenovka v kombinaci s velmi solidním hardwarem totiž dělá z MacBooku Neo jeden z nejzajímavějších notebooků v nabídce Applu za poslední roky. Tento stroj navíc dorazil v době, kdy výrobci PC zvedají ceny kvůli globálnímu nedostatku RAM pamětí.
Dodací termíny se v tuto chvíli posouvají na 5. až 13. května, případně až na 13. až 21. května podle konfigurace, a to napříč 256GB i 512GB variantami a všemi barevnými provedeními. Autorizovaní prodejci sice ještě nějaké kusy skladem hlásí, nicméně podle našich informací dochází skladové zásoby i jim, takže pokud vás MacBook Neo láká, není na co čekat. Na Mobil Pohotovosti jej navíc dostanete s ISIC o 1000 Kč levněji.
Právě s ohledem na dodací doby je tedy již nyní jasné, že poptávka zjevně překonala původní očekávání. Ostatně, sám Tim Cook po startu prodeje uvedl, že šlo o „nejlepší první týden pro nové Mac zákazníky v historii“. Apple proto podle zákulisních informací výrazně navyšuje výrobu a plánuje dodat až 10 milionů kusů v roce 2026, což je výrazný skok oproti původně odhadovaným 5–6 milionům.
Zajímavý je i samotný technologický základ. MacBook Neo stojí na čipu A18 Pro v „binované“ verzi, což ale zároveň vytváří potenciální problém do budoucna. Těchto čipů není neomezené množství a jejich výroba už navíc skončila. V zákulisí se tak spekuluje, že Apple bude muset buď obnovit produkci A18 Pro, nebo přejít na novější A19 Pro. Kdyby se však přecházelo, takřka 100% by to nebylo u stávající generace, ale naopak by to mohlo uspíšit příchod generace další. Reálně tedy visí ve vzduchu, že MacBook Neo 2 může kvůli masivní poptávce po Neo 1. generace dorazit docela brzy – teoreticky klidně už na konci letoška, potažmo hned na začátku příštího roku.